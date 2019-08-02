Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской области: что о нем известно

Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковск / firtka.if.ua

2 августа, в пятницу, в Ивано-Франковске, глава украинского государства Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом, о котором в СМИ писали. что он уходит в отставку, представил нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

"Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что политических волонтеров действительно не так много, и новый глава области - один из таких людей.

После этого президент представил Шмыгаля, как председателя Ивано-Франковской ОГА.

Денис Шмыгаль при этом заявил, что вначале займется решением вопросов ремонта дорог, экологии, в частности стихийных свалок и, самое главное, - децентрализацией.

"Забудьте о коррупционной системе управления в государстве. Такого больше не будет. Мы построим европейскую систему правления", - отметил Шмыгаль.

Что известно о новом губернаторе Ивано-Франковской области

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. Был начальником главного управления экономики и инвестиций Львовской ОГА с 2009 до 2011 года. С 2012 года работал в должности начальника главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.

Впоследствии возглавил департамент экономического развития, торговли и промышленности ЛОГА. С этой должности был уволен 30 декабря 2013. После этого Шмыгаль стал заместителем начальника ГУ Миндоходов Львовщины.

В января 2018 года Денис Шмыгаль стал директором ДТЭК Бурштынской ТЭС. Денис Шмыгаль сменил на посту директора Андрея Шувара, который попал в ДТП.

Напомним, 31 июля президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкасскую область представил нового губернатора – им стал бизнесмен Игорь Шевченко. Летом 2017 Игорь Шевченко приобрел право собственности на три объекта на территории Российской Федерации. В своей декларации Шевченко Игорь Юрьевич декларирует дом, квартиру, нежилое здание и два земельных участка в Черкассах.

Читайте такжеЗеленский назначил представителя президента в КрымуОн имеет квартиру в России, приобретенную в июле 2017 года, а также часть нежилого помещения и земельного участка в России, приобретенные в июне 2017 года. Этими объектами он владеет совместно со Ставропольским бизнесменами Андреем Луневым и Михаилом Арзимановым.