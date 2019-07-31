Зеленский назначил нового губернатора Черкасской ОГА

Игорь Шевченко сменил на должности Александра Вельбивця.
Президент Владимир Зеленский 31 июля во время рабочего визита в Черкасскую область представил нового губернатора – им стал бизнесмен Игорь Шевченко.
Глава государства отметил – "если что-то будет не так, будем менять".
Игорь Шевченко: что о нем известно
Летом 2017 Игорь Шевченко приобрел право собственности на три объекта на территории Российской Федерации. В своей декларации Шевченко Игорь Юрьевич декларирует дом, квартиру, нежилое здание и два земельных участка в Черкассах.
Он имеет квартиру в России, приобретенную в июле 2017 года, а также часть нежилого помещения и земельного участка в России, приобретенные в июне 2017 года. Этими объектами он владеет совместно со Ставропольским бизнесменами Андреем Луневым и Михаилом Арзимановым.
Также Шевченко декларирует грузовые автомобили и три легковых. В частности, стоимость AUDI Q7 оценивает в 2 миллиона гривен.
Шевченко является владельцем ООО Легкий экспорт плюс и Hermes - Shevchenko Igor, зарегистрированная в итальянском городе Римини.
По 2018 он получил доход от предпринимательской деятельности в 838 754 гривен. В наличности сохраняет более полумиллиона евро.
Ранее Зеленский устроил ревизию в аеропорту Черкасс.