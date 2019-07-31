Зеленский назначил нового губернатора Черкасской ОГА

Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА / сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский 31 июля во время рабочего визита в Черкасскую область представил нового губернатора – им стал бизнесмен Игорь Шевченко.

Глава государства отметил – "если что-то будет не так, будем менять".

Игорь Шевченко: что о нем известно

Летом 2017 Игорь Шевченко приобрел право собственности на три объекта на территории Российской Федерации. В своей декларации Шевченко Игорь Юрьевич декларирует дом, квартиру, нежилое здание и два земельных участка в Черкассах.

Он имеет квартиру в России, приобретенную в июле 2017 года, а также часть нежилого помещения и земельного участка в России, приобретенные в июне 2017 года. Этими объектами он владеет совместно со Ставропольским бизнесменами Андреем Луневым и Михаилом Арзимановым.

Также Шевченко декларирует грузовые автомобили и три легковых. В частности, стоимость AUDI Q7 оценивает в 2 миллиона гривен.

Шевченко является владельцем ООО Легкий экспорт плюс и Hermes - Shevchenko Igor, зарегистрированная в итальянском городе Римини.

По 2018 он получил доход от предпринимательской деятельности в 838 754 гривен. В наличности сохраняет более полумиллиона евро.

Игорь Шевченко стал новым главой Черкасской ОГА / zmi.ck.ua

Ранее Зеленский устроил ревизию в аеропорту Черкасс.