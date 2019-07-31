"Извиняюсь, когда достроят?": Зеленский устроил ревизию в аеропорту Черкасс

Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области/ скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский 31 июля прибыл с рабочим визитом в Черкасскую область. Во время поездки он ознакомился с ходом ремонта местного аэропорта и уже успел возмутиться по поводу нерасторопности чиновников.

В черкасском аэропорту продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Во время разговора с местными чиновниками Зеленский заявил, что у него к ним "только один вопрос".

"Сколько нужно времени, чтобы построить терминал... Два года? Как можно два года строить терминал?", – удивился президент

В то же время пользователи Сети не очень обеспокоены строительством аэропорта – их больше заботят дороги:

Напомним, в Черкассах сьемочная группа 1+1 попыталась подарить Владимиру Зеленскому гипсовый бюст с отпечатком красной помады от поцелуя. Президент категорически отказался.