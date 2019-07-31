"Я что, памятник?": Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой бюст / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский категорично отказался принять в подарок свой гипсовый бюст с отпечатком красной помады от поцелуя.

Во время визита главы государства в Черкассы, сьемочная группа 1+1 попыталась передать Зеленскому его бюст, но президент даже не прикоснулся к такому подарку.

"А где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. А зачем оно мне? Что за культ? Президент – это не портрет и не бюст, это человек", - отметил Зеленский.

Журналистка спросила – а разве не похож, на что получила ответ: "На кого? Я что, памятник, или что? Пожалуйста, я очень прошу, больше не делайте такого".

Отметим, на украинской торговой площадке OLX на продажу выставили бюст президента Украины Владимира Зеленского. Бюст - ручной работы и сделан из гипса с элементами сусального золота. Весит бюст 2,5 килограмма, а в высоту - 23 сантиметра. Его стоимость – 2 тысячи гривен, он представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый.