"Кто убил Павла?": Зеленский вызвал на ковёр Луценко, Авакова, Князева и Грицака

20 июля 2019, 12:24

Ровно три года назад в Киеве взорвалось авто, в котором ехал Павел Шеремет, журналист погиб.

Шеремет
Зеленский потребовал результатов расследования убийства Шеремета / УНИАН

20 июля, в субботу, глава Украинского государства Владимир Зеленский публично дал поручение генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования убийства журналиста интернет-издания Украинская правда Павла Шеремета.

"Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести". Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов. Украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?", - написал на своей странице в социальной сети Facebook Зеленский.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве взорвалось авто, в котором ехал Павел Шеремет, журналист погиб. С погибшим попрощались в Киеве, а потом похоронили в столице Беларуси Минске. Но в ГПУ не обнаружили в убийстве Павла Шеремета признаков теракта.

Также напомним, 6 июля 2019 июля бывший генеральный прокурор Виктор Шокин рассказал о возможном заказчике убийства  Павла Шеремета.

Читайте такжеГеращенко нашел связь между взрывом полковника СБУ в Мариуполе и гибелью ШереметаТакже ранее в полиции рассказали о передаче следствию экспертами ФБР заключения по делу Павла Шеремета.

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