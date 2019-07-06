"На высоком посту": Шокин рассказал о возможном заказчике убийства Шеремета

Возможный заказчик убийства Павла Шеремета занимает довольно высокий пост, сообщил Виктор Шокин / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин сказал, что человек, которого он считает заказчиком убийства журналиста Павла Шеремета, сейчас занимает довольно высокий пост.

Скорее всего, между делом об убийстве Шеремета и делом об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе есть связь, рассказал экс-чиновник в интервью Стране.

Отвечая на вопрос, причастен ли к заказу убийства Шеремета один из народных депутатов, Шокин заявил: "Можно сказать и так".

"…Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост", — сказал экс-генпрокурор.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве взорвалось авто, в котором ехал Павел Шеремет, журналист погиб. С погибшим попрощались в Киеве, а потом похоронили в столице Беларуси Минске. После экспертизы стало известно, что Шеремет погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.