Янтарная мафия пошла в наступление: дерзкие копатели плевали на копов – фото

Янтарная мафия пошла в наступление / Нацполиция

Копы Ровно получили информацию о том, что на территории Бобровского лесничества банда незаконно добывает янтарь.

К слову, 30 "быков" в балаклавах проигнорировали появление копов.

"На место прибыла следственно-оперативная группа, усиленная 4 полицейскими и двумя работниками лесной охраны. Правоохранители обнаружили свежие следы гидроразмытого грунта, три пожарных рукава, лопаты и т. д., а рядом — около 30 человек в балаклавах. Во время документирования правонарушения, неизвестные препятствовали выезду с места происшествия служебному автомобилю, сопротивлялись, не реагировали на требования полицейских, при этом забрали свои инструменты и скрылись", — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.

Копы засекли банду копателей янтаря / Нацполиция

Отметим, по данному факту открыто уголовное производство.

Но это еще не все. Группа реагирования патрульной полиции Сарненского отдела полиции совместно с работниками управления защиты экономики в лесу возле села Клесив обнаружили банду добытчиков янтаря - около 15 человек. Все они, как только заметили служебные автомобили, быстро ретировались. С места происшествия изъяты мотопомпа и пожарные рукава.

Копатели янтаря плевали на копов / Нацполиция

Кроме того, мотопомпу кустарного производства с оборудованием для незаконно добычи янтаря и автомобиль "ЛУАЗ" копы нашли в лесном массиве вблизи села Круповое Дубровицкого района. По данным фактам ведется расследование.

Читайте такжеПод Житомиром задержали грузовик с 80 мешками янтаряНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал "крови" силовиков Житомирской области, замешаных в "янтарных схемах". Он потребовал уволить руководителей Овручского и Олевского райотделов полиции и главу СБУ в Житомирской области.

"Подразделения СБУ и прокуратуры в области, по нашей информации, тоже "в теме". Поэтому я прошу господина Баканова заменить в ближайшее время руководителя Службы безопасности в области", - заявил Зеленский.

Также ранее Сергей Князев пояснил Зеленскому, почему полиция не может пресечь копателей янтаря. Глава Нацполиции заявил, что полиция и Нацгвардия не могут справиться с янтарной мафией без изменения уголовного кодекса.

Князев также подчеркнул, что ответственность за незаконный промысел полезных ископаемых нужно ужесточить.