Почему увольнением чиновников Зеленский не решит проблему янтаря

Сергей Марченко

Блогер

13 августа 2019, 06:55

Никто по доброй воли не перейдет от копания янтаря к копанию картошки.

Янтарь, контрабанда, Польша 2
Размах незаконной добычи янтаря принял такой масштаб, что простой сменой чиновников решить что-то будет вряд ли возможно / kurierlubelski.pl

Нужно просто прекратить копать, сказал Зеленский янтарной мафии.

А вообще, чтобы понять всю глубину проблемы копания янтаря, надо представить себя на месте копателей. Я - копатель янтаря. До эры янтаря я жил в глухом полесском селе. Перспектив нет. Работы нет. Дорог, связи, инфраструктуры - самый минимум. Будущее мое и моих детей - сажать картошку, собирать жуков и искать халтуру у дачников на 200 гривен в день.

И тут начинается янтарь. Ты легко можешь заработать 100 долларов в день. Если ты банальный алкаш, ты просто один день работаешь и месяц пьешь. Профит! Если ты не алкаш, а серьезный человек, за несколько лет копания янтаря у тебя уже новый дом, иномарка, дочь учится на платном в КИМО. Тоже профит.

Читайте также"Вы в янтарной схеме": Зеленский потребовал "крови" силовиков Житомирской областиА теперь к тебе приехал какой-то черт (Зеленский, Аваков, Порошенко, Яценюк, Гройсман) и сказал, что лавочка закрывается. Бери свою лопату и иди копать картошку и собирать жуков. И привезли два десятка дурачков с автоматами на БТРах. Что ты сделаешь тем дурачкам? Поотрываешь руки и ноги и выкинешь из своего леса. Потому что если раньше копать картошку было ок, то после янтаря это - как есть белорусские сосиски после прошутто.

И, конечно, никакое изменение руководителей СБУ и МВД в Житомирской области ни на что не повлияет. Чтобы янтарь реально перестали копать, надо загонять в каждый район не менее батальона солдат с танками, вертолетами, дронами и вводить что-то вроде оккупационной администрации с чиновниками из других регионов. И держать войска в селах лет десять, пока все забудут, какой клевый бизнес на янтаре был.

А приехать, топнуть ножкой, поувольнять "плохих" чиновников и назначить "хороших" - это не решение проблемы, а голимый пиар.

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Владимир Зеленский янтарь Сергей Марченко
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