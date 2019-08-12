Князев пояснил Зеленскому, почему полиция не может пресечь копателей янтаря

Сергей Князев утверждает, что борьбу в копателями должны начать депутаты с принятия законов по жесткому наказанию / УНИАН

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Житомирскую область, что полиция и Нацгвардия не могут справиться с янтарной мафией без изменения уголовного кодекса.

Как сообщает Liga.net, он подчеркнул, что ответственность за незаконный промысел полезных ископаемых нужно ужесточить.

По словам Князева, важно жестко наказывать тех, кто продает и покупает янтарь, поскольку, в противном случае, пострадают лишь рядовые копатели.

"Очевидно, что для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях страны усилий полиции недостаточно, и я признаю это", – заявил Князев.

Глава полиции не исключает, что в коррупционных схемах добычи и продажи янтаря участвуют сотрудники правоохранительных органов, которые обязаны с незаконной деятельность бороться.

Напомним, во время визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Нацполиции Сергея Князева уволить руководителей Овручского и Олевского райотделов.

Также Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА. Виталий Бунечко был первым заместителем начальника главного управления регионального органа СБУ (в городе Мариуполь). По информации украинских СМИ, его родной брат Вячеслав является одним из ведущих юристов Укрнафты, которая входит в орбиту интересов Коломойского.