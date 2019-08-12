"Хорошо, что траву не покрасили": на Житомирщине к приезду Зеленского постелили новый зеленый ковер

В Олевской районной государственной администрации решили прикрыть старый паркет и заодно порадовать президента всеми оттенками зеленого.
В Житомирской области усердно готовились к приезду президента Владимира Зеленского. В силу солнечной погоды лужи сушить не пришлось, поэтому ограничились новым зеленым ковром.
Ковровая дорожка, которая закрыла собой старый паркет, появилась в здании Олевской районной государственной администрации. Фото опубликовал в Facebook журналист Роман Бочкала.
"Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер", – иронизирует Бочкала.
В Сети поддержали иронию журналиста:
Напомним, во время визита в Житомирскую облась Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА. Кроме того, президент потребовал разогнать из-за янтарных схем руководство полиции и СБУ Житомирской области.