"Хорошо, что траву не покрасили": на Житомирщине к приезду Зеленского постелили новый зеленый ковер

Ковер "сверкал" всеми оттенками зеленого / Facebook bochkala

В Житомирской области усердно готовились к приезду президента Владимира Зеленского. В силу солнечной погоды лужи сушить не пришлось, поэтому ограничились новым зеленым ковром.

Ковровая дорожка, которая закрыла собой старый паркет, появилась в здании Олевской районной государственной администрации. Фото опубликовал в Facebook журналист Роман Бочкала.

"Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер", – иронизирует Бочкала.

Новым ковром прикрыли потертый паркет / Facebook bochkala

В Сети поддержали иронию журналиста:

Напомним, во время визита в Житомирскую облась Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА. Кроме того, президент потребовал разогнать из-за янтарных схем руководство полиции и СБУ Житомирской области.