"Хорошо, что траву не покрасили": на Житомирщине к приезду Зеленского постелили новый зеленый ковер

12 августа 2019, 15:53

В Олевской районной государственной администрации решили прикрыть старый паркет и заодно порадовать президента всеми оттенками зеленого.

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Ковер "сверкал" всеми оттенками зеленого / Facebook bochkala

В Житомирской области усердно готовились к приезду президента Владимира Зеленского. В силу солнечной погоды лужи сушить не пришлось, поэтому ограничились новым зеленым ковром.

Ковровая дорожка, которая закрыла собой старый паркет, появилась в здании Олевской районной государственной администрации. Фото опубликовал в Facebook журналист Роман Бочкала.

"Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер", – иронизирует Бочкала.

Новым ковром прикрыли потертый паркет / Facebook bochkala

В Сети поддержали иронию журналиста:

Напомним, во время визита в Житомирскую облась Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА. Кроме того,  президент потребовал разогнать из-за янтарных схем руководство полиции и СБУ Житомирской области.

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Владимир Зеленский ковер Житомирская область новости Украины
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