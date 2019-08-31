В ОУН озвучили условие для Зеленского на эксгумацию польских захоронений

Глава ОУН требует от Польши уважения в украинским захоронениям / Фото: Facebook/Богдан Червак

Глава Организации украинских националистов Богдан Червак сделал уточнение к заявлению президента Владимира Зеленского о готовности разблокировать разрешение на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях на территории Украины.

"Украинская сторона ввела запрет в апреле 2017 в ответ на уничтожение украинских погребальных монументов в честь воинов УПА на территории Польши. Кроме того, Польша начала настоящую антиукраинскую истерию, включая принятие ряда законов, которые дискредитировали национально-освободительное движение ОУН и УПА и искажают историческую правду", - написал Червак в Facebook.

По словам главы ОУН, воспоминания о Волынской трагедии Польша превратила в шабаш, даже официальная Варшава часто демонстрирует откровенный шовинизм. Червак добавил, что Украина никогда не отвечала на подобные действия взаимностью и всегда почитала польские захоронения, как, например, Кладбище орлят во Львове.

"Украина не должна посыпать голову пеплом, напротив, все основания указать полякам, что украинские-польское примирение возможно при одном условии - поляки перестанут очернять наших героев, оставят в покое наши могилы и поймут, что историческая память важна не только для поляков, но и для украинцев. По моему мнению, разрешение на поисково-эксгумационные работы может быть предоставлено после того, как польская сторона восстановит украинские захоронения, которые уничтожались последние годы", - подытожил глава ОУН.

Напомним, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.

Ранее у Зеленского обвинили Вятровича в ухудшении отношений с Польшей.