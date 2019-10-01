"Нельзя молчать - Россия напала": Президент Польши ярко поддержал Украину

Анжей Дуда / Reuters

Главы всех правительств и стран должны в самом решительном тоне негативно прореагировать на российскую военную агрессию против Украины, которое произошло еще в 2014 году.

Соответствующее мнение высказал заявил в интервью изданию Niezalezna президент Польши Анжей Дуда. По его словам, абсолютно аналогичная ситуация сложилась с кремлевской агрессией против Грузии в 2008-м - ярком свидетельстве возрождения имперской политики России.

"В 2008 году Россия напала на Грузию, а в 2014 году напала на Украину. Нельзя молчать. Если не будет решительных действий международного сообщества против такой агрессии, против нарушения международного права, против войны, то агрессия повторится", – заявил Дуда.

Напомним, ранее Дональд Трамп и Анжей Дуда нашли общее решение по поводу того, как остановить крупный российский проект по строительству Северного потока-2.