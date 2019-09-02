О чем договорились Зеленский и Дуда

Зеленский провел переговоры с Дудой / president.gov.ua

На выходных президент Владимир Зеленский посетил Польшу, где в рамках визита провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. Пока утверждать о каких-либо договоренностях президентов Польши и Украины рано. При этом они наметили определенные направления для сотрудничества, как, например, восстановления совместной группы по решению исторических вопросов. Эти конкретные практические шаги при определенных обстоятельствах снять те конфликтные вопросы, которые существуют в украинско-польских отношениях.

Этот в Польшу визит был важен как для Украины, так и лично для Владимира Зеленского. И его в целом стоит оценивать позитивно. Но преувеличивать пользу этого визита, вряд ли стоит.

Читайте такжеКак Польша мстит УкраинеТак, слова Зеленского о встрече с Анджеем Дудой как о неком "прорыве" - это скорее эмоциональное преувеличение. Потому что даже во времена Порошенко при максимальном обострении отношений между двумя странами в 2016-2017 годах на президентском уровне наблюдалась тишь и благодать – они не конфликтовали и довольно часто встречались при различных обстоятельствах. Хотя уже если спускаться ниже президентского уровня, на уровень правительства, то в отношениях двух государств возникали проблемы. И эти проблемы остались до сих пор, как например, не было понимания по инициативам и действиям главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Причем вопрос исторической политики подчеркнули оба президента – как следствие, прозвучало, что Украина возобновляет разрешения на эксгумацию польских захоронений, а Польша в ответ упорядочивает украинские памятные места. Но на самом деле это только звучит красиво, так как главный вопрос – интерпретация исторических событий, о который мы продолжаем ломать копья.

Отмечу, что в Польше, начиная с 2017 года, действует Совет по исторической политике при Министерстве иностранных дел Польши, который занимается продвижением польской исторической концепции. Поляки от нее не отказались, о чем Дуда скромно умолчал. Кроме того, польский Сейм на законодательном уровне закрепил термин "бандеризм", под которым они понимают правонационалистическую идеологию. И от нее, судя по всему, не планирует отказываться Зеленский, так как у нас такая идеология лежит в основе понимания исторического прошлого периода кануна Второй мировой войны и первых лет после нее.

Читайте такжеПольша готовится к развалу ЕвросоюзаТут же стоит понимать, что одной исторической политикой наши проблемы с Польшей не исчерпываются. Ведь в Польше до 2022 года действует специальная правительственная программа по привлечению рабочих рук. И хоть она и не имеет национальной окраски, все понимают, что ею как раз в большей части привлекают именно украинцев. Среди прочего, эта программа предполагает и право для рабочего получать минимальную польскую пенсию по истечении пяти лет. И на фоне того, что Украина сокращает пенсионное обеспечение, поляки это предлагают. И это также большая проблема для нашей экономики, с которой мы объективно не можем бороться на уровне государства, так как не можем этому противостоять.

Поэтому теперь, чтобы этот визит Зеленского действительно можно было назвать удачным, нужно грамотно перевести его результаты с уровня договоренности президентов к исполнителям. Потому как проблемы, несмотря на радужные заявления, никуда не делись.

Павел Рудяков, директор информационно-политического центра "Перспектива", специально для Главред