В Германии мошенники незаконно трудоустраивали заробитчан

Полиция арестовала немцев, которые незаконно трудоустраивали украинцев / dw.com

В Германии полиция раскрыла организованную преступную группировку, которая массового нелегально устраивала граждан Украины на работу.

Как сообщает DW, силовики провели спецоперацию по нейтрализации преступной сети в шести федеральных землях, в которой принимали участие свыше 500 сотрудников полиции.

В результате следствия проводились масштабные обыски нескольких десятков домов и производственных помещений в Северной Саксонии, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне, Северном Рейне-Вестфалии, Бранденбурге и Рейнланд-Пфальце. Также было выдано несколько ордеров на арест.

Первым был арестован 52-летний мужчина, который считается одним из руководителей преступной группировки, точное количество участников которой пока неизвестно. Во время спецоперации правоохранители конфисковали многочисленные доказательства - ноутбуки, мобильные телефоны, документы, наличные и целый арсенал оружия.

Читайте такжеДуда сравнил украинских заробитчан с мигрантами в ЕСПо данным следствия, злоумышленники привлекала в Германию работников из Восточной Европы, преимущественно из Украины. Согласно документам, люди пересекали границу в качестве туристов, а затем оставались в стране работать, хотя не имели на это права. Злоумышленники выдавали им фальшивые документы и удостоверения для прохождения регистрации в местных органах власти и в социальных и страховых службах.

Для вербовки заробитчан мошенники создали специальное агентство, которое занималось поиском соискателей, а затем подыскивало украинцам жилье вблизи от работы.

Украинцев трудоустраивали в различных сферах, в том числе и на производстве.Однако данные о деятельности, связанной с проституцией, у стражей порядка отсутствуют.

Как ранее сообщалось, на данный момент в Польше трудятся 900 тысяч граждан Украины.

Напомним, эксперт Сергей Саливон предрек экономике Украины катастрофу из-за заробитчан.