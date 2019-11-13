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В польском Нацбанке рассказали, сколько в стране заробитчан из Украины

13 ноября 2019, 12:02

По данным высокопоставленного чиновника Нацбанка Польши, количество украинских заробитчан в стране исчисляется цифрами со многими нулями.

Заробитчане
Заробитчане. Иллюстративное фото / Reuters

На данный момент в Польше трудятся 900 тысяч граждан Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Rmf24 со ссылкой на данные, озвученные замглавы Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский,

"Напряжение на рынке труда несколько уменьшается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тысяч иммигрантов только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси", - заявил чиновник

По его словам, количество трудовых мигрантов в Польше Нацбанк подсчитал на основании выданных рабочих виз, "карт поляка", разрешений на временное или постоянное проживание в Польше, справок работодателей о трудоустройстве иностранцев, а также данных об официально застрахованных иностранцах.

Напомним, ранее эксперт Сергей Саливон предрек экономике Украины катастрофу из-за заробитчан.

Визы Польша заробитчане Украина
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