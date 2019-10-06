Услышали украинскую речь: в Польше до полусмерти избили двоих заробитчан

/ dziennikbaltycki.pl

В польском Владыславово охранники ночного клуба жестоко избили двух украинцев-заробитчан.

Как пишет Dziennik Baltycki, жертвами оказались два брата: 23-летний Николай и 19-летний Владислав.

Они зашли в клуб Черный конь, при этом вели себя вежливо, а когда вышли на улицу, то разговаривали между собой на украинском языке. Два охранника заведения, услышав украинскую речь, напали на них.

Украинцы утверждают, что при этом охранники их оскорбляли, они также получили дозу слезоточивого газа в лица. Владислава ударили кулаком по голове, после чего он упал на тротуар и потерял сознание.

Читайте такжеУбийство или несчастный случай: в Польше загадочно погиб украинский заробитчанинПосле этого охрана взялась избивать Николая. Когда Владислав очнулся, то увидел бесчувственного брата в луже крови и вызвал полицию и медицинскую помощь.

В результате избиения Николай потерял много крови. Его доставили вертолетом в больницу Гданьска. В течение 18 дней пострадавший находился в коме.

Сейчас состояние молодого человека все еще тяжелое: у него травма головного мозга, не работает одна сторона тела, Николай не говорит и имеет частичную потерю памяти.

Польская полиция ведет следствие. Двум охранникам было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Одного нападавшего посадили под стражу на три месяца, а другой находится под полицейским наблюдением и запретом выезда из страны.

/ dziennikbaltycki.pl

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше группа из пяти человек жестоко избила студента-украинца.