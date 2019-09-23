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В Польше жестоко избили студента за гражданство Украины

23 сентября 2019, 21:58

Окровавленного юношу нашли случайные прохожие и вызвали скорую помощь.

полиция Польша
Полиция Польши начала поиск нападавших / Фото fakty.interia.pl

На юге Польши городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила студента-украинца.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, инцидент произошел в субботу вечером на улице Рыбницкой.

Уточняется, что мужчина спросил у молодого человека, откуда он. Услышав в ответ, что из Украины, внезапно начал избивать с особой жестокостью.

"Нападавшие били и пинали 19-летнего парня даже тогда, когда тот уже лежал на земле и потерял сознание. Когда он пришел в себя – нападавшие скрылись с места преступления. К счастью, избитого и окровавленного украинца нашли прохожие, двое мужчин, которые вызвали скорую помощь", – говорится в сообщении.

Студента госпитализировали в больницу с многочисленными гематомами и выбитыми зубами.

Полиция города официально начала поиск нападавших. Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения Польши объявил награду в размере 4000 злотых (24,4 тысяч гривен – ред.) за помощь в задержании преступников.

/ Фото: natemat.pl

Напомним, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал высказывания, что коллапс в украино-польских отношениях произошел якобы из-за него. А также ответил на вопрос, чувствует ли он свою вину за то, что Польша перестала называться "адвокатом Украины в Европе".

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