Вятрович объяснил, почему испортились отношения Украины и Польши и в чем его вина

Почему испортились отношения Украины и Польши и в чем вина Вятровича

Во время чата на Главреде историк и экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал высказывания, что коллапс в украино-польских отношениях произошел якобы из-за него. А также ответил на вопрос, чувствует ли он свою вину за то, что Польша перестала называться "адвокатом Украины в Европе".

"Во-первых, считаю, что Украина не нуждается ни в каких адвокатах, потому что адвокаты нужны лишь преступникам, которых судят. Украину же никто не судит, и она не совершала никаких преступлений", – отметил Вятрович.

Во-вторых, изменения в украино-польских отношениях, по его словам, начались не с момента его появления на политическом небосклоне, не с момента, когда он возглавил Украинский институт национальной памяти, а после прихода к власти в Польше правоцентристской партии Право и справедливость.

Читайте такжеВ Польше занялись поиском свидетелей "геноцида поляков членами ОУН-УПА""Именно эта партия строила свою политику на распространении различного рода антиукраинских заявлений. Все начиналось с резолюции Сейма о признании украино-польского конфликта геноцидом поляков, что произошло в 2016 году. Затем прозвучали и другие политические заявления, произошло принятие новой редакции закона о Польском институте национальной памяти, который предусматривал уголовную ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов". Далее персоной нон-грата в Польше был объявлен украинский чиновник Святослав Шеремета, секретарь государственной комиссии по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий. Далее состоялась попытка привлечь к уголовной ответственности польского историка украинского происхождения Григория Куприяновича за его доклад о преступлениях Армии Крайовой", – напомнил эксперт.

И всё это – совокупность очень серьезных шагов, которые сознательно выстраивались польскими политиками для обострения польско-украинских отношений, констатировал историк.

"А журналисты и эксперты, которые хотят видеть в этом только мою вину или вину исключительно украинской стороны, просто не понимают широкого контекста. Не понимают особенностей польско-украинских отношений и основных изменений, которые произошли в польской политике, где вопрос антиукраинской позиции, к сожалению, стал источником получения политических дивидендов, чем и воспользовались польские политики", – отметил Вятрович.

Он не считает, что сделал какие-либо ошибки.

"Считаю, что Украина и дальше должна отстаивать свой собственный национальный интерес. Ведь именно на такой базе могут быть построены равные отношения со всеми нашими соседями, в том числе и поляками", – резюмировал Вятрович.