Новый скандал с Польшей: Киев призвал прекратить преследование главы Украинского общества

Между Украиной и Польшей разразился новый скандал

Польша должна прекратить преследование председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Призывал прекратить уголовное преследование историка Куприяновича, председателя Украинского общества в Люблине", - написал Боднар в Twitter, комментируя свою встречу с послом Польши в Украине Яном Пекло.

Украинский дипломат подчеркнул, что во время встречи также обсуждались пути решения актуальных вопросов украинско-польских отношений.

Как пишет "Польское радио", окружная прокуратура в городе Замость Люблинского воеводства открыла следствие по делу высказываний председателя Украинского общества Григория Куприяновича, с которыми он выступил во время памятных мероприятий в Сагрыни, посвященных почтению памяти украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

Заместитель окружного прокурора в Замости Ева Кузьницкая отметила, что речь идет о статье Уголовного кодекса, касающейся публичного пренебрежения польского народа или Польши, за что грозит лишение свободы до трех лет.

При этом польская прокуратура изучит видеоролик с выступлением главы Украинского общества и выяснит все обстоятельства его высказываний.

Отметим, что поводом для этого стало обращение люблинского воеводы Пшемыслава Чарнека, который заявил о том, что председатель Украинского общества во время своего выступления сравнял события в Сагрыни в 1944 году с событиями на Волыни в 1943 году и, как сказал Чарнек, "сравнял 130 тысяч жертв (поляков) геноцида (совершенного украинскими националистами) с несколькими сотнями гражданских украинцев, погибших в Сагрыни 10 марта 1944 года", что "может быть преступлением". Польский чиновник ого воеводы, Куприянович своими высказываниями мог оскорбить польский народ.

Напомним, недавно президент Польши назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой".

Ранее сообщалось о том, что чешская компартия обвинила Украину в подавлении "Пражской весны" 1968 года.