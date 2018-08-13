Чешская компартия обвинила Украину в подавлении "Пражской весны" 1968 года

Пражская весна 1968 / росСМИ

Находящейся сейчас в фаворе у чешских властей Коммунистической партии Богемии и Моравии приходится несладко - на партию начала проецироваться враждебность чехов, вызванная жестокой расправой советской военщины над "Пражской весной" 1968 года. В этом году трагическим событиям исполняется 50 лет.

"Приближение 50-й годовщины вторжения СССР в тогдашнюю Чехословакию возрождает враждебность к единственной уцелевшей компартии на просторах бывшего восточного блока. В 1968 году лидер чешской Коммунистической партии Александер Дубчек проводил либеральные реформы. Но Москва и другие страны Варшавского договора решили, что он зашел слишком далеко в своей попытке создать "социализм с человеческим лицом", отказавшись от цензуры и разрешив свободу слова в своей стране" - пишет The Guardian.

Военное вторжение СССР стало прелюдией жестких репрессий новой верхушки Компартии, которые продолжались вплоть до чехословацкой "Бархатной революции" в 1989 году - до падения коммунистического режима.

Советский танк на улицах Праги / росСМИ

Чехи видят преемственность двух партий, обвиняя коммунистов в "путинизме" и повиновении России, ностальгии по старым временам. Компартия, впрочем, отвергает эти обвинения, называя их фальсификацией истории и попытками демонизации РФ. Вершиной оправданий КПБМ стало утверждение лидера партии Войцеха Филиппа, который присоединился к коммунистам в 1983 году в разгар "Холодной войны", что Россия почти не причастна к вторжению в Чехословакию в 1968-ом. Филипп не придумал ничего лучшего, чем обвинить во вторжении... Украину.

"100% истории "Пражской весны" были сфальсифицированы. Никто не напишет, что вся идея была основана на позиции против России. Но политбюро СССР в те времена имело в составе лишь одного этнического русского. И он голосовал против вторжения. Лидер СССР Леонид Брежнев был из Украины. Большинство солдат, участвовавших во вторжении, были украинцами", - настаивает лидер чешской компартии.

Читайте такжеМеркель не хочет сравнивать Путина с Гитлером: Крым – не ЧехословакияДосталось от Филиппа и другим странам - экс-сателлитам СССР; так, Филипп заявляет, что-де крупнейшими адвокатами вторжения в Чехословакию были лидеры ГДР, Польши и Венгрии (последняя за 12 лет до этого пережила свою "весну", куда более кровавую и отчаянную"), которые считали "Пражскую весну" угрозой для своих режимов. Он называет события 1968 года «реальностью биполярного раздела мира» во времена Холодной войны между Востоком и Западом.

Лидер компартии также отвергает обвинения в том, что его политическая сила выполняет приказы, которые она получает от посольства России в Праге.

"Наш партнер в России – это Компартия РФ. И самый большой протест против Путина был организован ими. Я не знаю никого в российском посольстве, кто бы был членом партии", - заявил Филипп.