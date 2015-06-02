Другое кино о Пражской весне: почему Путин верит, что вернет потерянное правителями СССР

В Праге и Братиславе недоумевают в связи с демонстрацией по государственному каналу "Россия 1" документального фильма "Варшавский договор", посвященного событиям Пражской весны и последующей оккупации Чехословакии. Создатели фильма вновь возвращаются к любимой старой песне советской пропаганды — о том, что никакой оккупации не было, а была лишь братская помощь чехословацкому народу, который чуть было не оказался в лапах империализма. Словом, смелые советские солдаты и военнослужащие других стран Варшавского договора помогли чехам и словакам сорвать планы американского империализма.

Конечно, после двух десятилетий свободной исторической дискуссии, открытия архивов и извинений российских официальных лиц за последствия советской оккупации все это выглядит самой настоящей дикостью. Все прекрасно знают, что никаких хитроумных империалистических планов по отношению к Чехословакии не существовало. Более того, "пражская весна" была прежде всего попыткой обновления социалистического строя, предпринятая руководством Коммунистической партии Чехословакии. Но даже если предположить, что среди участников реформ были те, кто хотел избавиться от коммунизма, то что в этом плохого? Разве в наше время нужно дополнительно объяснять преступность коммунистических режимов? А сама Россия разве не избавилась от коммунизма? Или, может быть, президент России — товарищ Зюганов?

Но в Европе так и не поняли, что после победы украинского Майдана в России ускоренными темпами происходит реставрация старых исторических мифов. Да, без коммунизма. Но, если задуматься, а что в 1968 году был так важен коммунизм? Для тогдашнего руководства Советского Союза главным было сохранение пресловутой "сферы влияния". Брежнев и прочие бандиты в советском руководстве просто опасались, что крах советской модели социализма позволит Чехословакии проводить самостоятельную внешнюю политику. Именно этого кремлевские старцы боялись как огня. И поэтому социалистическая Югославия Тито раздражала их больше, чем капиталистическая Финляндия Кекконена. Кстати, в том, что Тито удалось выбраться из советского влияния, в Москве всегда обвиняли не безумца Сталина, уверенного, что все должны ему подчиняться, а англичан с американцами. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать сочиненный по заданию идеологического отдела ЦК КПСС и удостоенный Сталинской премии роман Ореста Мальцева "Югославская трагедия".

После Майдана модель мира, в которой Россия противостоит Западу — и прежде всего Соединенным Штатам, пытающимся подмять под себя Европу (в то время как в Европе должна, конечно же, доминировать Москва) вновь восторжествовала в головах Путина и его подельников. Вернее, они раньше тоже так думали — но подобные взгляды после холодной войны воспринимались как паранойя даже в самой России. Сейчас же мы имеем дело с победившим безумием. И это — самое страшное.

Когда я рассказываю своим собеседникам в Европе, что главной политической целью Кремля является вовсе не взаимопонимание с Западом, который "обидел" Россию расширением НАТО и Евросоюза, а восстановление погибшей империи и ее сферы влияния, те только недоверчиво качают головами. В самом деле, как можно поверить в паранойю? Мы ведь в Украине тоже не могли поверить, что Путин оккупирует Крым и Донбасс, как и в то, что там найдутся идиоты, которые будут это приветствовать. А что, в Чехословакии после ее оккупации не нашлись? Какие-нибудь Гусаки, Биляки, Индры и прочая нечисть — всех уж и не упомнишь? Предателей и коллаборационистов, готовых целовать лафеты чужих танков, даже таких грязных, как российские, хватает в каждой стране.

И на Западе об этом стоит задуматься. Когда какой-нибудь чешский, венгерский или словацкий политик потакает амбициям Путина, едет к нему в Москву на парад и говорит о необходимости общаться с обезумевшим правителем, он совершает акт предательства не по отношению к Украине, а по отношению к собственной стране. Потому что Путин не собирается на Украине останавливаться. Он верит, что рано или поздно вернет себе то, что потеряли советские правители. Все — и бывшие советские республики, и бывшие "страны народной демократии". И тогда президенты Чехии, Словакии или Венгрии будут просто выполнять указания российских послов и назначаться из Кремля.

В фильме "Варшавский договор" показано, как это было хорошо.

фото: ustrcr.cz