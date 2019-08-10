Многотонная труба раздавила украинского заробитчанина в Польше: детали трагедии

В Польше погиб украинский заробитчанин / STARnowa.tv

В польском в городе Погурская Воля недалеко от Тарнува погиб украинский заробитчанин. Трагедия произошла в пятницу, 9 августа, на строительстве нового газопровода в Малопольском воеводстве.

Как пишет местное издание Super Express, огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был мужчина.

Коллеги-строители бросились ему на помощь. Им удалось его вытащить, однако внутренние травмы оказались смертельными.

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Строительство газопровода Погурськая Воля - Твожень предусматривает прокладку примерно 168 километров нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнув, Казимеж-Вельку, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и до городка Твожень в Силезии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше работодатели выбросили в лес тело умершего в цеху украинца.