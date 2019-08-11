Экономика рухнет: эксперт предрек Украине катастрофу из-за заробитчан

Украине останется полагаться лишь на внешнее финансирование / http://actual.today

После того, как украинские заробитчане заберут с собой за границу свои семьи, экономика Украины окажется на грани разрушения, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

"Люди достаточно активно выезжают из страны, и пока еще пересылают деньги, много. Это в значительной степени позволяет балансировать платежный баланс", — подчеркнул он в эфире канала PolitWera.

Эксперт предупредил, что после того, как переезд за границу семей заробитчан примет массовый характер, то даже просто поддерживать инфраструктуру в государстве, которое было рассчитано на проживание 50 миллионов человек, станет почти нереально.

Читайте такжеЭксперт пояснила, как прекратить катастрофический отток заробитчан из Украины"Каждому человеку надо будет платить за поддержание одного метра канализационной трубы, условно, больше", — пояснил Саливон.

Он добавил, что при таком положении полагаться останется только на внешнее финансирование. По его мнению, пока украинскую экономику будут поддерживать на финансовой игле, а текущие долги будут реструктуризировать, страна еще кое-как будет справляться.

"Если новая команда продолжит (или нарастит) действия по разрушению промышленности, то, наверное, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее", — резюмировал экономист.

Напомним, ранее сообщалось отом, что общее число украинских заробитчан за рубежом по данным Минсоцполитики на конец 2018 года находится в пределах от 7 до 9 млн человек.