В Польше пьяные украинцы в фургоне попали под поезд

Пьяные украинцы столкнулись с поездом на переезде в Польше / www.vestiturkey.com

На юге Польши двое граждан Украины в нетрезвом состоянии на фургоне угодили на железнодорожном переезде Клобуцький уезд под движущийся состав поезда Интерсити по маршруту Перемышль-Щецин.

Как сообщает Польское радио, ДТП произошло между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки, в селе Куле.

Поезд ударил по фургону, когда пьяные украинцы уже съехали с переезда. Повреждения пришлись на прицеп, кабина, по счастливой случайности, уцелела. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, их доставили в больницу в Ченстохове. В поезде никто из пассажиров не пострадал. Железнодорожное движение было временно приостановлено, люди уехали по необходимым направлениям на автобусах.

Пострадавшие в аварии украинцы являются работниками одного из предприятий Клобуцкого повета. Экспертиза показал, что оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как ранее сообщалось, в польском Кракове студент из Украины получил серьезное ножевое ранение, которое ему нанесли его же земляки.

Напомним, тела украинских заробитчан из Тернопольсокой области – дяди и племянника – нашли мертвыми в одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в польском населенном пункте Садковице за два часа до того момента, как украинцы должны были отправиться домой.