В Польше украинцы нанесли ножом удар в спину своему соотечественнику

Полиция Польши выясняет мотив преступления / Фото fakty.interia.pl

В польском Кракове студент из Украины получил серьезное ножевое ранение, которое ему нанесли его же земляки.

Как сообщает издание RMF24, трагический инцидент произошел 19 ноября поздно ночью на улице Станислава Скаржиньського возле одного из общежитий Краковского политехнического института.

20-летнему гражданину Украины нанесли тяжелое ранение ножом в область спины, а также осуществили несколько ударов по ягодицам.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Раненного студента экстренно госпитализировали. Свидетели уверяют, что пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Стражи порядка отчитались, что на месте инцидент работали всю ночь. Подозреваемые в нападении были установлены и оперативно задержаны. Ими оказались граждане Украины 19 и 20 лет, при обыске у них обнаружили ножи.

По данным следствия, злоумышленники нападение спланировали заранее и поджидали свою жертву в темное время суток возле общежития, в котором он временно проживал. Мотив преступления пока полиции выяснить не удалось.

Напомним, тела украинских заробитчан из Тернопольсокой области – дяди и племянника – нашли мертвыми в одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в польском населенном пункте Садковице за два часа до того момента, как украинцы должны были отправиться домой.