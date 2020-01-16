Кровавое ДТП в Днепре: маршрутка насмерть раздавила женщину - фото 18+

ДТП с маршруткой произошло 15 января / Фото Информатор

Вечером в среду, 15 января, в Днепре произошло жуткое ДТП с участием маршрутки - транспортное средство насмерть сбило женщину, потерпевшая скончалась на месте.

Авария случилась около 18:40 на улице Рабочей. Под колеса маршрутного такси № 87А попала женщина, которая перебегала дорогу в неположенном месте примерно в нескольких десятках метров от пешеходного перехода. Медики, которые приехали на место аварии, не смогли спасти пострадавшую, передает Информатор.

По предварительным данным, погибшей было около 30 лет. Все обстоятельства случившегося выяснят правоохранители.

ДТП в Днепре / Фото Информатор

Фото Информатор

Фото Информатор

Напомним, 12 января в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло огненное смертельное ДТП. Автомобиль Honda Jazz врезался в отбойник, потом снес столб и загорелся. В момент аварии в транспортном средстве находились пять человек.

Ранее смертельное ДТП произошло утром 11 января в Борисполе Киевской области. Около 7 часов утра полицейский автомобиль Renault Doker совершил наезд на мужчину. Стало известно, что от полученных травм мужчина умер на месте аварии.