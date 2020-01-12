Устрашающее огненное ДТП в центре Киева: мужчина сгорел за рулем иномарки

В Киеве произошло огненное ДТП / Информатор

Огненное смертельное ДТП произошло в Киеве на бульваре Дружбы Народов. В ночь на воскресенье, 12 января, иномарка врезалась в отбойник, потом снесла столб и загорелась.

По информации ГСЧС в Киеве, автомобиль Honda Jazz после столкновения перевернулся и воспламенился. В момент аварии в транспортном средстве находились пять человек.

Люди, которые стали очевидцами происшествия, помогли выбраться из машины двум женщинам и двум мужчинам.

Однако водителя зажало в автомобиле и вытащить его не удалось. Он погиб в огне до прибытия спасателей.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар и деблокировали тело водителя. Причины ДТП выясняют правоохранители.

Читайте такжеВ России в ДТП погибли и пострадали украинцыНапомним, ранее ужасное смертельное ДТП произошло утром в субботу, 11 января, в Борисполе Киевской области. По информации, около 7 часов утра полицейский автомобиль Renault Doker совершил наезд на мужчину.

Стало известно, что от полученных травм мужчина умер на месте аварии.