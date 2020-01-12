  1. Главная
  3. Украина

Устрашающее огненное ДТП в центре Киева: мужчина сгорел за рулем иномарки

12 января 2020, 11:11

В Киеве на бульваре Дружбы Народов автомобиль Honda Jazz после столкновения перевернулся и воспламенился.

В Киеве произошло огненное ДТП
В Киеве произошло огненное ДТП / Информатор

Огненное смертельное ДТП произошло в Киеве на бульваре Дружбы Народов. В ночь на воскресенье, 12 января, иномарка врезалась в отбойник, потом снесла столб и загорелась.

По информации ГСЧС в Киеве, автомобиль Honda Jazz после столкновения перевернулся и воспламенился. В момент аварии в транспортном средстве находились пять человек.

Люди, которые стали очевидцами происшествия, помогли выбраться из машины двум женщинам и двум мужчинам.

Однако водителя зажало в автомобиле и вытащить его не удалось. Он погиб в огне до прибытия спасателей.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар и деблокировали тело водителя. Причины ДТП выясняют правоохранители.

Читайте такжеВ России в ДТП погибли и пострадали украинцыНапомним, ранее ужасное смертельное ДТП произошло утром в субботу, 11 января, в Борисполе Киевской области. По информации, около 7 часов утра полицейский автомобиль Renault Doker совершил наезд на мужчину.

Стало известно, что от полученных травм мужчина умер на месте аварии.

ДТП Смертельное ДТП новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Устрашающее огненное ДТП в центре Киева: мужчина сгорел за рулем иномарки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:08
США могут лишить Ирак доступа к "нефтяным" деньгам
11:46
Крушение Боинга МАУ в Иране: родственникам жертв угрожают не отдать останки
11:44
"Подай в отставку, смерть диктатору": иранские СМИ стали на сторону протестующих Видео
11:19
Под Киевом украинок продавали в сексуальное рабство за границу
11:11
Устрашающее огненное ДТП в центре Киева: мужчина сгорел за рулем иномарки
11:00
Реал - Атлетико: где смотреть финал Суперкубка Испании
10:55
Аэропорт Дубая затоплен: отменены десятки рейсов Видео
10:50
Самолет МАУ стал разменной монетой в политике Ирана мнение
10:38
"Несмотря на признание Ирана": Трюдо потребовал расследования крушения Боинга и компенсаций Видео
10:24
"Пока не станут нормальной страной": в США придумали наказание для Ирана
10:06
Военная мощь США рухнула в глазах Великобритании: в Лондоне сделали громкое заявление
09:58
На работу после праздников: психолог дала совет, как вернуться в строй
09:27
"Хрюкающий врун" Пушков возбудился из-за обвинений России в крушении Боинга
09:17
Почему украинцы разлюбили читать и что с этим делать мнение
09:15
Гороскоп на 12 января всех знаков Зодиака: удары по отношениям и безжалостные схватки
09:12
"На войну идут только идиоты": в Херсоне кондуктор троллейбуса устроила сепаратистский скандал
08:35
В Госдуме истерика из-за признания Ираном вины в крушении украинского самолета Видео
08:21
Почему Иран признал, что сбил самолет МАУ мнение
08:07
"Ужасная трагедия": Елизавета II посочувствовала семьям погибших в сбитом Боинге в Иране Видео
07:45
Ракетный удар Ирана по базе США в Ираке: солдатам "слили" информацию об атаке - СМИ
07:26
В Ираке застрелили проиранского командира Видео
06:50
Попрет "белая полоса": астролог назвала самый везучий знак Зодиака
06:31
Мода 2020 весна: названы топ-6 модных тенденций женской обуви фото Фото
06:13
Шесть вопросов к СБУ в связи с крушением Боинга мнение
05:59
Эксперт назвал самую большую проблему экономики Украины
05:28
Когда ждать встречи с любовью всей своей жизни: астролог назвал дату
05:22
Модный маникюр 2020: необычный френч и красивый маникюр минимализм фото Фото
05:00
Крушение Боинга МАУ: в СНБО назвали ориентировочные даты возвращения тел украинцев Видео
04:44
В Кропивницком свая убила двух работников
04:17
Макрон приедет в гости к Зеленскому: стали известны детали переговоров президентов
03:49
Стало известно, на сколько лет группе Воровайки запрещен въезд Украину
03:21
В Черновцах отец поджег дочь и дом и сбежал Видео
02:55
"С королевой нельзя так поступать": Трампа возмутило решение Меган Маркл и принца Гарри Видео
02:27
Оман получил нового султана
02:00
"Охота на ведьм закончилась": Трамп решил наладить отношения с Россией
01:30
"Наш парень": социолог объяснила электоральный феномен Зеленского
01:12
Смертник устроил взрыв в пакистанской мечети: много жертв
00:48
В Украине следует ввести военное положение – бывший министр обороны
00:31
Трамп поддержал протесты в Иране из-за катастрофы самолета МАУ Видео
00:19
12 января – какой сегодня праздник: что делать в Анисьин день
11 января, суббота
23:59
В Австралии в океане акулы съели немецкого футболиста
23:37
Катастрофа МАУ: в Иране на акции протеста задержали посла Британии Видео
23:13
В Москве из окна квартиры внука Михалкова выпала голая модель
22:48
Иран направит в Украину спецпредставителя в связи с катастрофой самолета МАУ Видео
22:14
Путин назвал новый срок запуска Северного потока-2
21:55
Как построить отличные отношения с ребенком: простые советы от Комаровского Фото
21:39
У Маruv в центре Киева украли сумку с документами Видео
21:20
Во Франции рассказали, где расшифруют "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ
20:52
"Мы работали без истерик ради одного": Зеленский обратился к украинцам после катастрофы самолета МАУ в Иране Видео
20:50
Гончарук назвал сумму помощи семьям жертв катастрофы Боинга МАУ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять