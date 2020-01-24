В Днепре горе-водитель на микроавтобусе въехал в толпу пешеходов

В Днепре микроавтобус въехал в толпу пешеходов, есть пострадавшие / Скриншот с dp.npu.gov.ua

В четверг вечером, 23 января, в Днепре водитель на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, по предварительным данным, выехал на трамвайные колеи, а потом, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов.

ДТП в Днепре произошло на ул. Ударников, пострадали и госпитализированы четыре человека, в частности, 12-летний мальчик, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Днепропетровщине.

Водитель микроавтобуса задержан, по предварительным сведениям, он был пьян.

Есть несколько версий аварии, по одной из них Mercedes занесло на повороте, из-за чего авто выехало на рельсы практически "в лоб" трамваю, и водитель, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль и въехал в толпу людей, ждавших трамвай, пишет Информатор.

По другой версии водитель повернул к остановке, увидел толпу людей, вышедших на дорогу, чтобы сесть на подъехавший трамвай, и ничего не успел сделать для того, чтобы избежать ДТП.

По предварительным данным, после аварии состояние двух пострадавших - ребенка и женщины - было тяжелым.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

ДТП в Днепре: видео с места происшествия

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева - на бульваре Перова - иномарка столкнулась с троллейбусом и въехала в остановку. СМИ писали, что водитель иномарки погиб на месте происшествия.