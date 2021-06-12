УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В поезде УЗ умер молодой мужчина, который ехал на отдых: в полиции раскрыли подробности трагедии

12 июня 2021, 18:33
Прослушать новость
Остановить

Смерть в поезде Укрзализныци полиция признала умышленным убийством.

В поезде скончался молодой мужчина, который ехал на отдых с женой
В поезде УЗ умер молодой мужчина, который ехал на отдых с женой / cfts.org.ua

В поезде госкомпании Укрзализныця Рахов – Киев (№358) умер мужчина из Тернополя, которому было 27 лет. Пассажир ехал на отдых вместе с женой.

Мужчина в ночное время упал с верхней полки и, по предварительным сведениям, ударился затылком, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители выяснили, что после падения мужчина сказал жене, что хорошо себя чувствует, вернулся на верхнюю полку и лег спать.

Женщина утром обнаружила, что мужчина не подает признаков жизни. На теле мужчины не обнаружены признаки насильственной смерти.

По факту гибели пассажира в поезде начато производство по ч. 1 ч. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

Читайте такжеГематомы и перелом позвоночника: в поезде на пенсионерку упала полка с пассажиромРанее в Укрзализныци сообщили, что в поезде Рахов – Киев мужчина упал с верхней полки 12 июня около трех часов ночи. В УЗ добавили, что под утро мужчине стало хуже, и на ближайшую станцию вызвали скорую помощь. Скорая приехала на станцию Фастов и констатировала смерть пассажира.

В компании утверждали, что полка, с которой пассажир упал, была оснащена ремнями безопасности, однако он ими не воспользовался.

Справка. Рахов – это город в Закарпатской области. Поезд Рахов – Киев выезжает из пункта назначения в 12:43, прибывает на станцию Фастов-1 в 05:37, а уже в 06:40 должен находиться на конечной – Киев-Пассажирский.

Укрзализныця новости
Сейчас вы просматриваете новость «В поезде УЗ умер молодой мужчина, который ехал на отдых: в полиции раскрыли подробности трагедии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвыВознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредятЗачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Гороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказаниеГороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Тина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное бельеТина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное белье Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жирУченые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир

Последние новости

19:41

Гороскоп на завтра 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни

19:19

Белорусы устроили протесты на границе с Украиной

19:08

США и Россия раскрыли планы о заявлениях Байдена и Путина после саммита в Женеве Видео

18:33

В поезде УЗ умер молодой мужчина, который ехал на отдых: в полиции раскрыли подробности трагедии

18:32

Лилия Подкопаева угодила в скандал из-за наезда на утят, ей шлют угрозы

Реклама
18:11

Запрещенные в Украине русские звезды слегли с коронавирусом

18:06

Украина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с Альянсом Видео

17:55

Михаил Боярский при одном условии пообещал съесть свою шляпу

17:48

В Сеть слили причины закрытия сериала Наследние Юпитера на Netflix

17:11

"Грозы, свежесть и возвращение тепла": погода в Киеве на три дня от синоптиков

16:59

Михаил Заливако признался, сколько раз у него мог быть секс на Холостяке

16:54

"Я в китовой пасти": в США горбатый кит проглотил рыбака, но через 40 секунд его выплюнул Видео

16:36

"Херсон не за русский мир": в баре города оригинально анонсировали матч сборной РФ на Евро-2020 Видео

16:22

Сбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчин Фото Видео

15:59

"Скажені хрестини 1 і 2": Юрий Горбунов заинтриговал кадром со съемок нового фильма

15:36

Убраться и склонить голову: в МИД Украины назвали условия для примирения Киева и Москвы Видео

15:33

Столпотворение у ворот и люди со своими стульями: у киевского центра вакцинации "аншлаг" Видео

15:18

Жестокое избиение девочки в Харькове: Геращенко заявил, что "мразь" ответит по закону

15:16

Святослав Вакарук и Ляля Фонарева разводятся - что известно о биографии и жизни стилистки

14:49

"Бил ногами в голову и живот": на Ровенщине мужчина "отметелил" девочку из-за детских разборок

Реклама
14:27

Святослав Вакарчук разводится с женой после более 20 лет брака

14:22

Стало известно, почему Меган Маркл второй раз отказалась рожать дома

14:17

Забила до смерти 4-летнего сына за отказ нянчить сестру: в Днепропетровской области наказали мать Видео

13:55

Елизавета II в роскошном платье разрезала торт для лидеров G7 церемониальной саблей Фото

13:53

Фронтальные ливни, грозы и град: синоптик предупредила, где в Украине будет непогода и похолодание Видео

13:47

Клип Дорофеевой Почему за день ворвался в тренды Youtube Видео

13:26

Гороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

13:00

Дубасил как боксерскую грушу: в Харькове парень жестоко избил девушку прямо на улице Видео

12:56

В Сети показали первый кадр новой Иронии судьбы с Эммой Робертс - About Fate

12:51

В поезде c Закарпатья после инцидента умер мужчина

12:41

В УЕФА решили проверять форму сборной Украины перед каждым матчем Евро-2020 Видео

12:19

США могут принудить Украину капитулировать: эксперт объяснил, есть ли у Киева шанс для маневра

11:21

Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии

11:08

Жара и грозовые дожди: синоптик рассказал о погоде на выходных Видео

11:02

Судьба КНДР и расчеты картошкой: как новые санкции ЕС ударят по Беларуси мнение

10:56

В моду на лето 2021 вернулись головокружительные и эффектные солнцезащитные очки в стиле 70-х Видео

10:19

"Пробирки с кровью и тысячи шприцев": под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов Видео

10:10

В Буче школьница застрелила парня из пневмата: появилось видео с места трагедии

09:44

Почему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины мнение

09:20

Выпил, закусил и заснул: на Черкасчине хозяйка застукала вора на своей веранде Видео

Реклама
08:33

"Псевдочуму хотела продать": в Киеве сотрудница лаборатории стащила штамм птичьего вируса Видео

08:19

Коронавирус в Украине 12 июня: выявлены почти 1,3 тыс. новых больных Видео

07:45

Украина вакцинируется: на выходных будут работать более 50 центров вакцинации Видео

07:34

Встреча Зеленского и Путина: Кулеба сообщил, что место рандеву президентов пока не обсуждается Видео

07:22

"Словесное несварение желудка": Путин прокомментировал слова Байдена о том, что он "убийца" Видео

07:10

Путин намерен править Россией еще 12 лет: политик сделал заявление о планах Кремля по Беларуси Видео

06:02

Звезда Квартала похвалилась похудевшей фигурой в бикини

05:28

Новый удар России по Украине: эксперт объяснил, зачем Москве нужен Северный поток-2 Видео

05:02

Как правильно пишется: вглубь или в глубь

03:50

Эксперт объяснил, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять