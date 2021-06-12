В поезде УЗ умер молодой мужчина, который ехал на отдых: в полиции раскрыли подробности трагедии

В поезде УЗ умер молодой мужчина, который ехал на отдых с женой / cfts.org.ua

В поезде госкомпании Укрзализныця Рахов – Киев (№358) умер мужчина из Тернополя, которому было 27 лет. Пассажир ехал на отдых вместе с женой.

Мужчина в ночное время упал с верхней полки и, по предварительным сведениям, ударился затылком, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители выяснили, что после падения мужчина сказал жене, что хорошо себя чувствует, вернулся на верхнюю полку и лег спать.

Женщина утром обнаружила, что мужчина не подает признаков жизни. На теле мужчины не обнаружены признаки насильственной смерти.

По факту гибели пассажира в поезде начато производство по ч. 1 ч. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

Читайте такжеГематомы и перелом позвоночника: в поезде на пенсионерку упала полка с пассажиромРанее в Укрзализныци сообщили, что в поезде Рахов – Киев мужчина упал с верхней полки 12 июня около трех часов ночи. В УЗ добавили, что под утро мужчине стало хуже, и на ближайшую станцию вызвали скорую помощь. Скорая приехала на станцию Фастов и констатировала смерть пассажира.

В компании утверждали, что полка, с которой пассажир упал, была оснащена ремнями безопасности, однако он ими не воспользовался.

Справка. Рахов – это город в Закарпатской области. Поезд Рахов – Киев выезжает из пункта назначения в 12:43, прибывает на станцию Фастов-1 в 05:37, а уже в 06:40 должен находиться на конечной – Киев-Пассажирский.