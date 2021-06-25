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Развлекались: в Запорожье хулиганы бросили камень в кабину электровоза и лишили машиниста зрения

25 июня 2021, 14:41
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К счастью, водитель сумел полностью завершить рейс. На станции его госпитализировали в больницу.

Поезд
Машинист потерял зрение / Instagram

На Приднепровской железной дороге хулиганы бросили камень в кабину движущегося поезда. Он попал прямо в глаз машинисту. В результате мужчина получил серъезную травму и частично лишился зрения.

Как сообщают на странице news_zp в Instagram, водитель сумел завершить рейс.

"Группа хулиганов бросила камень в открытое боковое окно электровоза ВЛ8 на железнодорожном перегоне от станции имени Анатолия Алимова - "Запорожье-2". Камень попал прямо в лицо 54-летнего машиниста. На станции "Запорожье-2" дежурный вызвал полицию и скорую помощь. Его отвезли в больницу ", - рассказали очевидцы.⠀

Отмечается, что пострадавший машинист получил тяжелую контузию левого глаза.

На данный момент правоохранители проводят расследование инцидента. Укрзализныця требует от полиции найти и привлечь к ответственности виновных.

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Напомним, ранее злоумышленники повредили и похитили оборудование в электропоезде Укрзализныци, который совсем недавно был модернизирован на десятки миллионов гривен. Речь идет об электричке сообщением Киев - Фастов.

Отмечается, что сам инцидент произошел в начале недели, и вся информация, а также видео с камер наблюдения, уже были переданы полиции.

Вандалы разбили и стащили в поезде внутреннее оборудование - системы безопасности и информирования пассажиров.

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