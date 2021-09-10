ДТП под Киевом: наехавшая на ребенка пообещала пострадавшей новые кроссовки и исчезла

Женщина забыла о том, что сбила девочку / Скриншот

В Белой Церкви случилось ДТП с участием несовершеннолетней. Женщина сбила девочку на "зебре". Сразу после происшествия водитель авто начала искуплять свою вину, пообещав купить пострадавшей новые кроссовки. Таким образом водитель пыталась избежать наказания.

Как сообщает "Киевское чтиво" в Telegram-канале, колесо машины наехало прямо на ногу девочке. Пострадавшая начала бить телефоном по машине, чтобы водитель отъехала.

В Сети появилось видео, снятое регистратором другого автомобиля, водитель которого стал свидетелем этого дорожного инцидента. На кадрах отчетливо видно, что нарушительница ПДД даже не притормозила перед пешеходным переходом.

После наезда она просто сдала назад, а девочка, прихрамывая, завершала свой путь.

Очевидец ДТП слышал, как женщина просила не вызвать "скорую" и патрульных, а также пообещала возместить нанесенный ущерб - купить новые кроссовки, так как те, что были на девочке, испортились под колесом машины.

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Однако с момента обещаний прошла уже целая неделя. А женщина не то, что не купила новые кроссовки, но ни разу не поинтересовалась самочувствием пострадавшей.

В связи с этим, семья девочки написала заявление в полицию.

Напомним, ранее в Чугуеве легковушка сбила двух детей. Они попали в больницу с тяжелыми травмами. Авария произошла при участии 23-летней девушки, которая управляла автомобилем. Она проезжала нерегулируемый перекресток в то время, как навстречу по проезжей части шли дети. Медики госпитализировали 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика.