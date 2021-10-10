Грузовик раздавил маршрутку на Одесской трассе: 8 раненых и погибших

ДТП в Одесской области / od.npu.gov.ua

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса, в результате которого два человека погибли, еще шестеро получили различные травмы.

Авария произошла в субботу вечером, 9 октября на 455-ом километре трассы вблизи села Холодная Балка, рассказали в отделе коммуникации ГУ НП Одесской области.

"45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, допустил столкновение с рейсовым автобусом, который был впереди него. Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших забрала "скорая", - сообщили в полиции.

/ od.npu.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и о задержании водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Проезд на участке трассы затруднен.

/ od.npu.gov.ua

Что известно о погибших и пострадавших в ДТП

Как уточняют местные СМИ, в аварию попала маршрутка №51 рейса Одесса - Холодная Балка.

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Погибшие - мужчина и женщина 35-40 лет. Одна молодая девушка потеряла пальцы на ноге, у еще одной молодой девушки - перелом таза.

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро Лесная произошла серьезная авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. На момент ДТП в маршрутке были пассажиры.

Маршрутка протаранила столб, перевернулась и буквально раскололась. В соцсетях пишут, что по меньшей мере два человека погибли, количество пострадавших еще уточняется.