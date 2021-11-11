УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Местный "мажор": что известно о водителе, который в Харькове на переходе сбил детей

11 ноября 2021, 22:24

Водитель автомобиля на момент ДТП мог быть под действием наркотиков.

ДТП в Харькове
ДТП в Харькове / Нацполиция

В Харькове, 11 ноября, на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель внедорожника Land Cruiser сбил двух переходивших дорогу 13-летних подростков. Подозреваемый уже задержан правоохранителями.

Детей в средней тяжести госпитализировали. По данным медиков, их жизни ничего не угрожает.

В полиции сообщили, что они задержали подозреваемого в ДТП. Это - 34-летний мужчина, у которого уже есть судимость.

"В мае 2021 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год", - сообщили в полиции.

По данным министра МВД Дениса Монастырского, водитель автомобиля на момент ДТП мог быть под действием наркотиков. Ранее его уже подозревали в этом, но так и не наказали.

Реклама

"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса - незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как это произошло", — написал министр.

В Сети также опубликовали видео, как якобы водитель автомобиля, совершившего ДТП накануне искал "закладку" с наркотиками.

Также в харьковских телеграмм-каналах сообщается, что водитель автомобиля может быть сыном высокопоставленного местного чиновника.

Как отмечает "Труха. Харьков", подозреваемый в ДТП не работал, однако пользовался дорогим автомобилем. Соседи мужчины рассказали, что он часто странно вел себя.

Читайте такжеСуд оштрафовал 16-летнего виновника смертельной ДТП в Харькове

Харьковская полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого.

ДТП в Харькове 11 ноября

В Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе.

Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил человека на колесе не менее 10 метров.

Происшествие произошло на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской.

Читайте также:

viber
ДТП в Харькове
Сейчас вы просматриваете новость «Местный "мажор": что известно о водителе, который в Харькове на переходе сбил детей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот деньПолнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день Скуют морозы, повалит снег: украинцев предупредили о мощном антициклонеСкуют морозы, повалит снег: украинцев предупредили о мощном антициклоне У Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаУ Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков Зодиака Врежут заморозки, завалит снегом: украинцев предупредили о резком похолоданииВрежут заморозки, завалит снегом: украинцев предупредили о резком похолодании Как правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способыКак правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способы
22:26

В Киеве на Гидропарке вспыхнуло плавучее кафе

22:24

Местный "мажор": что известно о водителе, который в Харькове на переходе сбил детейВидео

21:58

Роман Цимбалюк. У Путина приравняли Лукашенко к гауляйтерам ДонбассаВидеоблоги

21:39

Сборная Украины по футболу спаслась от поражения в матче с БолгариейВидео

21:36

США предупредили о возможном вторжении России в Украину - Bloomberg

Реклама
21:01

ДТП на "зебре" в Харькове: у подростков сотрясение мозга и ушибы

20:42

Россия поглотит Беларусь и переключится на Украину - Арестович

20:29

Цена на важный для украинцев продукт резко взлетятВидео

20:06

В Минздраве бьют тревогу из-за критической ситуации с кислородом

19:52

Волочкова обзавидуется: ТОП-5 шпагатов от украинских звезд

19:48

В селе возле Львова детей разделили на "коренных" и "приезжих": последним отрезали доступ в детсад

19:34

План Кремля: сначала "замыкаем" газ на СП-2, а потом шантажируем "европейских друзей"мнение

19:34

Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра

19:18

Приметы на 12 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:11

Гороскоп на завтра 12 ноября 2021: Ракам – судьбоносная встреча, Весам – риск финансовых потерьВидео

19:00

Саакашвили назвал условие прекращения голодовки

18:54

Модель Белла Хадид в слезах рассказала о своем многолетнем недуге

18:39

В ЕС жестко ответили Лукашенко из-за угрозы перекрыть газ

18:32

Путин пожаловался Меркель на "деструктивную политику" Украины

18:28

Уже у Зеленского: президент рассмотрит петицию о запрете гражданам РФ посещать УкраинуВидео

Реклама
18:00

Dicentra: купить розы в Киеве - это просто новости компании

17:59

Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себе

17:24

Потепление после ночных морозов: синоптики порадовали украинцев прогнозом на 12 ноября

16:51

В Харькове Land Cruiser протаранил людей на пешеходном переходеВидео

16:34

Веерные отключения в 21 веке: чего стоит опасаться украинцаммнение

16:31

У Софии Ротару подозревают болезнь ПаркинсонаВидео

16:26

"Лечилась дома, пила парацетамол": детали смерти 23-летней беременной девушки во Львове

16:25

В Александрии копы ворвались на урок к учителю-антивакцинаторуВидео

16:24

Исключение Украины из "зеленого" списка ЕС: какие страны остались открытыми для украинцевВидео

15:35

Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами

15:27

Заподозрил в краже, избил и приковал к столбу: в Одесской области хозяин наказал работникаВидео

15:04

65% украинцев не нравится работа Зеленского - результаты опроса

14:59

Владельцам евроблях предлагают "легализовать" авто: как действует нелегальная схема

14:55

Ведущая Танцев со звездами вышла замуж за долларового миллионера - теперь официально

14:30

Рубил саблей по горлу и колол 30 раз: в Финляндии мужчина зверски убил украинку

14:26

Тело оставили в коридоре и обходили стороной: в больнице Тернополя умер мужчина

14:17

День Достоинства и Свободы 2021: когда отмечаем и будет ли выходной

14:15

Газпром не увеличил объем поставок газа в ЕС: в ОГТСУ разоблачили наглый обман РоссииВидео

14:13

Задержан злоумышленник, который проломил череп известному музыкальному продюсеруВидео

14:01

Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставкуВидео

Реклама
13:46

"С голым торсом громил оборудование": в Сеть выложили видео дебоша Саакашвили в больницеВидео

13:31

"С Путиным разговаривали": Лукашенко заявил о переброске оружия с Донбасса на границу с Польшей

13:30

Иван Яковина. Меркель отчитала Путина за мигрантовВидеоблоги

13:16

На дороги Украины выезжают "диагностические" патрули: кого будут проверятьФото

13:08

Ушла из жизни известная советская актриса, отсидевшая пять лет за убийство своего мужа

12:40

"Если подлец на улице будет унижать": Ницой хочет жестче наказывать за нарушение языкового закона

12:24

"Предвестник большой войны": соцсети восхитило и испугало кровавое небо над КиевомВидео

12:20

Босс из сериала Моя улюблена Страшко подогрел слухи о романе с главной героиней

12:08

"Номера светятся - можно проверить через Bluetooth": противник вакцинации выдал нелепый фейк

11:59

В Польше сообщили о первой смерти в лагере мигрантов на границе в Беларуси: умер ребенокВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять