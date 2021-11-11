Местный "мажор": что известно о водителе, который в Харькове на переходе сбил детей

ДТП в Харькове / Нацполиция

В Харькове, 11 ноября, на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель внедорожника Land Cruiser сбил двух переходивших дорогу 13-летних подростков. Подозреваемый уже задержан правоохранителями.

Детей в средней тяжести госпитализировали. По данным медиков, их жизни ничего не угрожает.

В полиции сообщили, что они задержали подозреваемого в ДТП. Это - 34-летний мужчина, у которого уже есть судимость.

"В мае 2021 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год", - сообщили в полиции.

По данным министра МВД Дениса Монастырского, водитель автомобиля на момент ДТП мог быть под действием наркотиков. Ранее его уже подозревали в этом, но так и не наказали.

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"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса - незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как это произошло", — написал министр.

В Сети также опубликовали видео, как якобы водитель автомобиля, совершившего ДТП накануне искал "закладку" с наркотиками.

Также в харьковских телеграмм-каналах сообщается, что водитель автомобиля может быть сыном высокопоставленного местного чиновника.

Как отмечает "Труха. Харьков", подозреваемый в ДТП не работал, однако пользовался дорогим автомобилем. Соседи мужчины рассказали, что он часто странно вел себя.

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Харьковская полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого.

ДТП в Харькове 11 ноября

В Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе.

Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил человека на колесе не менее 10 метров.

Происшествие произошло на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской.

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