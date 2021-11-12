В Харькове внедорожник сбил детей на переходе: водителю грозит до восьми лет тюрьмы

Подозреваемого уже задержала полиция.
В Харькове, 11 ноября, на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель внедорожника Land Cruiser сбил двух переходивших дорогу 13-летних подростков.
Подозреваемый уже задержан правоохранителями - ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.
Информация об аварии поступила в полицию около 15:20 в четверг, 11 ноября. В результате ДТП пострадали 13-летние мальчик и девочка.
ДТП в Харькове 11 ноября: что известно о водителе
Как заявили в полиции, в мае 2021 года водителя Toyota приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на год за кражу.
"34-летний водитель автомобиля Toyota задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В мае 2021 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Читайте такжеДТП с Infiniti в Харькове: Венедиктова рассказала, кто понесет ответственность за смертельную авариюРанее сообщалось, что жуткое ДТП случилось в Ривненской области вблизи города Сарны. Экс-прокурор областной прокуратуры Иван Скобуха спровоцировал аварию в результате которой погибла многодетная мать.
Трагедия случилась 8 сентября на 70 километре автодороги Городище - Ривне - Староконстантинов.
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