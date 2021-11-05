Украинцы могут получить водительское удостоверение по почте

Водительские права придут к вам по почте / УНИАН

В пятницу, 5 ноября, у украинцев появилась возможность получить водительское удостоверение, заказанное онлайн, по почте.

Таким образом, местным жителям больше не нужно ходить за документом в сервисные центры.

Как получить

Оформить доставку можно в Электронном кабинете водителя, а получить - в любом удобном отделении "Укрпошти".

Как сообщается на сайте национального почтового оператора, стоимость отправки включена в стоимость самого сервиса.

"Однако при оформлении удостоверения онлайн нужно просто выбрать доставку "Укрпоштой" домой или забрать в удобное время в ближайшем отделении. А жителям сел не нужно выезжать в райцентр – водительское удостоверение доставит передвижное отделение или же почтальон села", - рассказала заместитель генерального директора "Укрпошти" по развитию бизнеса Алена Степина.

Реклама

Доставка будет происходить в рамках услуги "Экспресс". По области права можно будет получить в течение двух дней, а между областными центрами и от 3 дней.

Напомним, Государственная исполнительная служба будет изымать авто, владельцы которых не платят штрафов. По словам заместителя Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченка, сначала такое нововведение будет внедрено в Харькове, потом в Киеве, а позже будет распространено на всю Украину.

Читайте также: