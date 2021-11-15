Новая глава "Слуги народа" назвала самую слабую область для политсилы

Елена Шуляк хочет кардинально менять политику партии / Фейсбук Е.Шуляк

Новоизбранная глава "Слуги народа" Елена Шуляк назвала область, которая является самой слабой для партии и подчеркнула, что эту ситуацию будут исправлять уже в кратчайшие сроки.

Так, Шуляк унизила Кировоградскую область.

"Если говорить о слабых организациях, то у нас есть Кировоградская область на карте нашего государства, но нет этой области на политической карте", – заявила Шуляк.

Кроме того, известно, что новая глава СН планирует провести так называемый аудит партии. Предполагается, что будут отозваны определенные депутаты.Также Шуляк предлагает перезагрузить политический совет партии, создать орган повседневного оперативного управления – президиум политсовета.

Также уже известно о подготовке новой редакции программы партии.

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Напомним, Шуляк возглавила партию "Слуга Народа" 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост.

До назначения она была заместителем главы фракции "Слуга народа" и заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме этого, она глава Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

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