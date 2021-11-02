Рейтинг партий: "бодание" Слуг народа с ЕС и прорыв несуществующей политсилы Разумкова

Появился новый рейтинг партий в Украине / УНИАН

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, самую большую поддержку получила бы партия "Слуга народа" - 15% всех опрошенных.

Так, согласно данным опроса Центра Разумкова, на втором месте расположилась "Европейская солидарность", за которою готовы отдать свои голоса 12,4% всех респондентов.

Далее идут:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,5% ,

, ВО "Батькивщина" - 7,2% ,

, партия Дмитрия Разумкова (которой сейчас не существует и которая была предложена в качестве эксперимента) - 5,5% ,

, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,6% ,

, партия "Сила и честь" - 3,6% ,

, партия "Наши" - 3,1% ,

, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,1% .

За каждую из других политических сил готовы голосовать менее 2% избирателей.

Читайте такжеЭлекторат не перестает удивлять: появился свежий президентский рейтингИсследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать среди возможных кандидатов на должность президента Украины. При этом он же возглавил и антирейтинг политиков, которых украинцы не хотят видеть на этой должности.