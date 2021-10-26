Появился новый рейтинг политических партий в Украине - результаты опроса

Разрыв между тройкой лидеров минимален / УНИАН

"Слуга народа" потеряла 5% поддержки избирателей, а тройка лидеров среди политических партий в Украине осталась неизменной.

Так, данные опроса Центра Разумкова, которой был проведено с 14 по 20 октября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий, выглядят следующим образом:

партию "Слуга народа" на парламентских выборах поддержали бы 21,6% из тех, кто примет участие в выборах и определился (в августе - 26, 6%),

на парламентских выборах поддержали бы 21,6% из тех, кто примет участие в выборах и определился (в августе - 26, 6%), за партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 15,8% (в августе - 17,0%),

готовы отдать свой голос 15,8% (в августе - 17,0%), за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,9% (в августе - 16,2%),

Рейтинг политических партий / Центр Разумкова

Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что президентская политсила, партия Слуга народа, впервые за долгое время потеряла лидерство в рейтинге партий. Большинство респондентов поддерживали "Европейскую солидарность" – об этом говорят результаты опроса, который провели социологи КМИС.