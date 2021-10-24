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Порошенко дышит в затылок: почему у Слуги народа падает рейтинг

Анастасия Кучкина

журналист

24 октября 2021, 11:26

Большинство экспертов сходятся во мнении, что отрыв от Зеленского Порошенко нарастить не получится.

Порошенко, Зеленский
Партии Порошенко и Зеленского впервые за долгое время разделили первое место в рейтинге / Reuters

На днях Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса, согласно которому в рейтинге партий пропрезидентская Слуга народа впервые за долгое время уступила первое место партии пятого президента Петра Порошенко - "Европейской солидарности".

Несмотря на то, что отрыв ЕС пока незначителен, всего 0,2%, эксперты обращают внимание на то, что снижение рейтинга ввиду недавних скандалов вокруг партии власти - вполне закономерно. А поскольку рейтинг СН крепко связан с личным рейтингом Зеленского, то шансы вернуть лидерские позиции (хоть и не существенно) все же остаются.

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

Скандалы вокруг Зеленского и в команде негативно бьют по имиджу президента, и, соответственно, по рейтингах его политической силы. Кроме того, на снижении рейтинга СН отразился их уход от программных основ, с которыми они шли на выборы - были завышены ожидания, которые не реализовались. То есть они декларировали новое качество политики, но реакция рядовых граждан часто указывает на то, что эти "новые" еще хуже предыдущих, да и к тому же - непрофессиональные.

По сути, сейчас власть столкнулась с той же проблемой, которая была в начале года, когда в январе-феврале рейтинг СН ужасно катился вниз, но санкции против Медведчука этот процесс на определенный период стабилизировали. Теперь откат снова начался, и его можно объяснить отставкой Разумкова, офшорными скандалами и проблемами со СМИ - все это вместе создает партии власти негативный фон, из-за чего рейтинг падает.

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К тому же, у Зеленского множество врагов вокруг и ни одного союзника, поэтому, как говорят, вместе отца бить легче. Ведь он руководит всем, но уже 2,5 года не проводит никаких системных изменений.

Поскольку тарифная проблема не решена, подозреваю, что после этой зимы Зеленский выйдет с худшими рейтингами, чем в нее заходит. Поэтому единственный вариант для Слуги народа на переизбрание в новый парламент - изменение избирательной системы вроде Израиля или Финляндии и отмена проходного барьера. То есть создать условия для захода в парламент десятков партий.

Ведь обычно власть создавала бы потенциальные проекты-сателлиты, которые могли бы быть потенциальными членами коалиции. Но в этом направлении никакой работы в СН не ведут - во-первых, у них нет для этого специалистов, во-вторых, нет идей, а в-третьих, они не готовы вкладывать средства в эту работу, потому что это дорогое дело. Но именно при таких условиях у "слуг" есть возможность создать "пестрое одеяло" из партнеров по коалиции или же тогда договариваться с системными игроками (например, с Тимошенко).

Безусловно, Порошенко будет стараться воспользоваться нынешним преимуществом первого места. Но говорить о возможном реванше не приходится - у него заоблачный антирейтинг и его электоральное ядро размоется в случае запуска проектов Кличко или Притулы, ведь монополии на патриотический консервативный электорат у него уже давно нет. Так же есть вопросы и по Слуге народа, ведь по мере "раскрутки" Разумкова их рейтинг будет падать.

То есть запрос на новых политиков (но профессионалов) никуда не делся. Поэтому Зеленскому стоит корректировать свою политику - реализовывать кадровые решения, разгонять правительство и, возможно, даже парламент. Потому что в любом случае дальше все будет зависеть от управляемости фракции - если президент не сможет ее обеспечить, то могут начаться проблемы с группами влияния внутри партии.

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Результаты рейтинга партий - это мигающая лампочка для команды президента. Упасть рейтингу было из-за чего - тут сыграл кумулятивный эффект целого ряда факторов. Прежде всего - снижение рейтинга Зеленского. Но вряд ли это его "черный лебедь" - это, скорее, черный утенок, потому что в феврале рейтинг президента уже снижался до 21%, но после эпопеи с СНБО и демонстрации "сильной руки" он снова пошел вверх.

Тем не менее, это предупреждение, потому что рейтинг СН намертво привязан к рейтингу Зеленского. Тот же Разумков (из-за которого тоже, кстати, снизился рейтинг), хоть и сделал немалый вклад в избирательную кампанию, но если не было бы президентства Зеленского, то наверняка он бы и дальше консультировал политиков. Кроме того, сказались и постоянные "зашквары" СН, как то ситуация с заявлениями Третьяковой, скандал с уходом ряда депутатов (например, Людмилы Буймистер), и сезонный фактор, так как осенью избиратель становится злее.

В дальнейшем все будет зависеть от того, будут ли сделаны практические выводы. Если Зеленский предпримет какие-то популярные шаги, то мы увидим ту же картину, что и весной, и рейтинг Слуг народа также несколько вырастет.

Такого рода опросы - очень часто вещь лукавая, и в этот раз к нему тоже есть вопросы. Во-первых, сами социологи в ходе избирательных кампаний или во время телефонных опросов "кривятся", давая понять, что это вещь весьма относительная.

Во-вторых, то, как разгоняют результаты опроса, указывает на его манипулятивность. Потому что обогнать кого-то, как в случае с Европейской солидарностью, можно только в случае, если что-то движется, а рейтинг ЕС стоит колом или же колеблется в рамках погрешности.

Понятно, что им нужна иллюстрация того, что рейтинги президента и его политической силы падают - мол, избиратель разочаруется в Зеленском и все вернется на круги своя. Поэтому они взялись за старое, хотя, по большому счету, ЕС как оставался в своем электоральном гетто, так и остается. Ибо то, что теряют Слуги народа, не переходит ни к ЕС, ни к ОПЗЖ - скорее всего, избиратель "Слуг" просто не пойдет на выборы.

Иными словами, проблемы "Слуг" не приносят им ничего, кроме морального удовлетворения, и реваншем это назвать нельзя. Однако Порошенко может использовать этот перевес в чисто пропагандистских целях - критикуя власть и заявляя об укреплении позиций, потому как с его антирейтингом говорить о каком-либо реальном движении вперед не приходится.

В то же время, рост рейтинга "Батькивщины" также понятен - она активно работает с темой тарифов, предложила план выхода из тарифного кризиса. Потому тренд роста ее поддержки, обозначившийся летом, может иметь место, но пока ни политическая сила Порошенко, ни Медведчука не делали никаких серьезных шагов, чтобы ее обогнать.

Александр Кочетков

политический аналитик

Нынешний рейтинг Слуги народа - это не то снижение, которому обрадовались все недоброжелатели, их рейтинг колеблется зависимо от того, кто и как опрашивает. Более того, рейтинга партии как такового не существует - есть только тень, отбрасываемая от рейтинга Зеленского.

Потому говорить о падении откровенно рано. Причина серьезного уменьшения абсолютно очевидна - мы видим массированный медийный "наезд" на Зеленского и его окружение (причем с разных сторон), попадающий в головы разного электората. То есть критикуют в России и это слышат те, кто на нее ориентируется - на Донбассе и юге Украины. Критикуют Штаты - и это слышит "западная" публика, не говоря уже о том, что критикуют СН и в Украине за шашни с олигархами, с которыми якобы должны бороться.

Но это - колебания. Серьезное падение будет, когда появится либо компромат, направленный прямо на Зеленского, либо сработают платежки и цены на коммунальные услуги. Пока он бьет по площадям - старые офшоры не так сильно впечатляют украинскую публику, привыкшую ко всему. Напомним, что Порошенко оформлял офшор во время Иловайского котла, и то - это не слишком ударило по его рейтингу.

Текущий рейтинг - это лишь первая ласточка, на которую власть реагирует нервно и непрофессионально. Поднять свой рейтинг она может за счет тех же олигархов - например, после очередного "наезда" на Порошенко или кого-либо еще, а также принятия антиолигархического закона. Для электорального ядра Зеленского, которое не склонно думать и живет эмоциями, это будет хорошим знаком.

В то же время, у Порошенко нет никаких шансов повысить рейтинг. Потому что пока он критикует власть, к нему еще доброжелательно относятся, но ровно до тех пор, пока народ не поймет, что он хочет вернуться.

Наш народ все еще хочет новых лиц, но уже с опытом госуправления. Как это выглядит - никто не знает, потому что люди хотят честных, не запятнанных, но с опытом. И Порошенко под это описание не подходит, а потому и шансов у него никаких. При этом, если Разумков выйдет из окопа и начнет действовать, то его рейтинг начнет расти. Но пока то, что он делает, повышению рейтинга не способствует - ему нужно определиться, портит он отношения с Зеленским или нет.

Виктор Таран

Политолог, кандидат наук по государственному управлению

Существует ряд объективных факторов, почему текущий рейтинг Слуги народа обвалился в полтора раза по сравнению с предыдущими. В первую очередь, это коррупционные скандалы вокруг фракции - вокруг Трухина, в аварии с которым пострадали шесть человек, Арахамии, который продолжает рассказывать, что в оффшорах нет ничего плохого. И, конечно, скандал с отставкой Разумкова, который стал одним из крупнейших триггеров, что ударили по партии.

Но самая главная причина в том, что партия Слуга народа через свое заигрывание с Офисом президента полностью потеряла свою публичность, субъектность и в глазах избирателей уже не рассматривается как самостоятельная политическая сила. То есть люди никого не знают в СН - для них это огромное количество ноунеймов,"зеленых кнопочек", и за счет этого размывания также размывается и их рейтинг.

Потенциально электорат национал-демократов составляет примерно 25-30% - эту цифру легко проверить, если посмотреть на голосование 2012, 2014 года. Но у Порошенко на этом поле возникает такая ситуация, что он как бы доминирует, но в то же время есть много конкурентов - Голос, Гройсман, Кличко, и этот список можно продолжать. Поэтому здесь у него непростая задача - за счет чего ему выбраться из пузыря в 15%, который у него есть. Вариантов несколько - или производством новых идей и расширением определенной риторики (социальной и т.п.), или расшириения круга сторонников за счет альянсов с другими политическими игроками (тем же Гройсманом или Разумковым) или профессионалов в своей сфере.

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Слуга народа падение рейтинга новости Украины
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