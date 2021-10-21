Слуга народа по популярности уступила партии Порошенко - новый опрос

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Президенская политсила, партия Слуга народа, впервые за долгое время потеряла лидерство в рейтинге партий. Теперь большинство респондентов поддерживают Европейскую солидарность – об этом говорят результаты опроса, который провесил социологи КМИС.

Данные опроса показали, что за ЕС, партию бывшего президента Петра Порошенко, готовы проголосовать 13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

Слугу народа поддерживают соответственно 13,7% и 15,5% опрошенных. У партии Юлии Тимошенко Батькивщина поддержка находится на уровне 12% и 13,6% соответственно.

Оппозиционную платформу - За жизнь поддержали соответственно 11,5% и 13% респондентов. Далее идут Сила и честь (7,6% и 8,6%), Наши (5% и 5,7%), Радикальная партия Олега Ляшко (4,9% и 5,6%), Украинская стратегия Гройсмана (4,9% и 5,6%), партия Свобода (3,9% и 4,4%). У других партий — поддержка ниже проходного барьера в Раду.

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Напомним, ранее опрос социологической группы "Рейтинг" показал - если бы внеочередные выборы в украинский парламент состоялись в сентябре нынешнего года, то больше всего бы голосов украинцев получила президентская политическая сила "Слуга народа" (25,8%), "Европейская солидарность" – 14,1%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,4%.