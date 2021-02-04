УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Обрушение рейтинга Слуги народа: какие партии попадают в Раду - опрос

4 февраля 2021, 11:19

ОПЗЖ готовы поддержать 18,9% респондентов среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

Слуга народа
Партия Слуга народа утратила электоральную поддержку / УНИАН

Партия Оппозиционная платформа - За жизнь является лидером парламентского рейтинга, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

ОПЗЖ готовуы поддержать 18,9% респондентов среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором (в начале января - 17,4%), свидетельствуют результаты опроса.

На второе место опустилась президентская политсила Слуга народа - 18,6%. За последний месяц рейтинг президентской партии снизился с 21,6%.

Кроме ОПЗЖ и Слуги народа проходной барьер в Верховную Раду преодолевают еще 2 партии.

За партию Европейская солидарность готовы проголосовать 15,2% (месяц назад - 17,4%), за партию Всеукраинское объединение Батькивщина - 12,2% (месяц назад - 10,9%).

Новость обновляется.

Сейчас вы просматриваете новость «Обрушение рейтинга Слуги народа: какие партии попадают в Раду - опрос». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Отец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOneОтец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOne Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом УкраиныПолитолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины Решение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложениеРешение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложение Стало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIKСтало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK
Следующий материал

Последние новости

11:34
Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отставки Зеленского
11:32
"Очень скользко": синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни Видео
11:29
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
11:19
Обрушение рейтинга Слуги народа: какие партии попадают в Раду - опрос
11:07
Степанов озвучил точную дату начала вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
Реклама
10:57
Умер Вячеслав Полейко - автор шуток Петросяна и других юмористов Видео
10:51
Зеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука Видео
10:44
Конкуренты вплотную приблизились к Зеленскому в президентском рейтинге – опрос Видео
10:37
В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному Видео
10:35
"Соня уже не та": Ротару под корень раскритиковал эксперт Х-Фактора
10:29
Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен Видео
10:21
Три причины, почему посадили Навального мнение
10:01
В МИДе уточнили, когда Украина откажется импортировать электроэнергию из РФ Видео
09:59
СМИ рассказали об угольном бизнесе Козака с "ЛДНР" через офшоры Видео
09:52
В Тернополе пациент с COVID-19 перерезал себе сонную артерию на глазах у врачей Видео
09:12
Смертельный пожар в COVID-реанимации больницы в Запорожье: вероятные причины трагедии Фото Видео
08:55
В ВОЗ объяснили, мог ли коронавирус "убежать" из лаборатории в Ухане Видео
08:43
В Германии рассказали, как Меркель борется за Северный поток-2 Видео
08:34
Винни-Пух полез к неправильным пчелам, или В чем главная ошибка Зеленского мнение
08:22
Наказание за незаконное выселение из жилья: основные положения закона Видео
Реклама
08:20
Пациентов выносили на руках: в Запорожье горела инфекционка с COVID-больными, есть жертвы Видео
07:49
Украину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишень Видео
07:44
Диетолог "уничтожила" мифы, которые мешают похудеть Видео
07:15
"Афродита":ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник
07:06
Ученые Британии рассказали плохие новости об эффективности вакцин Видео
06:58
За отключение каналов Медведчука Зеленский расплатится президентским креслом мнение
06:33
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
06:02
Круче, чем у Берлускони: архитектор Путина раскрыл тайну дворца под Геленджиком Видео
05:24
Еще одну болезнь могут отнести к осложнениям после COVID-19
04:56
У Кравчука назвали проблему, которая тормозит переговоры по Донбассу Видео
04:22
Ошибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо, и как их исправить Видео
03:50
Потерять квартиру за долги: что светит украинцам за задолженность по ЖКХ Видео
03:29
Адвокат раскрыл план Навального и оценил шансы на его освобождение Видео
02:15
Как вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не только Видео
01:36
Военный эксперт объяснил, зачем США участие в нормандских переговорах
01:07
США и Европа готовят "сюрприз" для окружения Путина Видео
00:45
Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и традиции Видео
00:23
У Зеленского жестко отреагировали на решение Верховного суда по иску Тупицкого Видео
00:19
"Почему не голая?": Анна Тринчер взбудоражила голым фото в лесби-стиле
03 февраля, среда
23:45
Стала известна причина аварии на Запорожской ТЭС Видео
Реклама
23:12
В Украине ударит сильный мороз: где ждать -23 Видео
23:09
В США раскрыли планы о новом ударе по Северному потоку-2 Видео
23:07
Авария на ТЭС в Энергодаре: город уже со светом, но пока без воды Видео
22:52
Разумков поведал о своих разногласиях с Зеленским
22:19
Националисты объявили об акции по закрытию телеканала Наш Видео
22:14
Президент провел встречу с послами стран G7 - о чем шла речь
21:50
Скандальному главе КСУ Тупицкому отказали в Верховном суде Видео
21:45
Рак легких: названы 5 неожиданных симптомов Видео
21:14
Зеленский срочно провел встречу с руководителями ведущих телеканалов Видео
21:00
В ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять