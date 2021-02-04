Обрушение рейтинга Слуги народа: какие партии попадают в Раду - опрос

Партия Слуга народа утратила электоральную поддержку / УНИАН

Партия Оппозиционная платформа - За жизнь является лидером парламентского рейтинга, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

ОПЗЖ готовуы поддержать 18,9% респондентов среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором (в начале января - 17,4%), свидетельствуют результаты опроса.

На второе место опустилась президентская политсила Слуга народа - 18,6%. За последний месяц рейтинг президентской партии снизился с 21,6%.

Кроме ОПЗЖ и Слуги народа проходной барьер в Верховную Раду преодолевают еще 2 партии.

За партию Европейская солидарность готовы проголосовать 15,2% (месяц назад - 17,4%), за партию Всеукраинское объединение Батькивщина - 12,2% (месяц назад - 10,9%).

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