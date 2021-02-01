Слугу народа обошла ОПЗЖ в рейтинге партий - результаты опроса

По данным социологов, рейтинги президентской политсилы, партии Слуга народа, уступают рейтингам политсилы Оппозиционная платформа - За жизнь.
В случае, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, 7 февраля 2021 года, то пятипроцентный барьер преодолели бы четыре политические силы. Об этом свидетельствуют данные опроса украинцев, который был проведен центром Социальный мониторинг.
Согласно полученным результатам, в рейтинге партий лидирует Оппозиционная платформа - За жизнь (22,6%). Далее с разрывом в 1,9% (20,7%) следует президентская политсила Слуга народа.
У Европейской солидарности (политсилы Петра Порошенко) ‒ 15,6% поддержки респондентов, у ВО Батькивщина ‒ 11,3%.
Меньше 5% набрали бы партии Сила и честь, Радикальная партия Олега Ляшко, Свобода, Украинская стратегия Гройсмана и остальные политсилы.
Кроме того, социологи просчитали модель представительства политических партий в Верховной Раде исходя из таких ответов респондентов:
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 141 место в парламенте;
- "Слуга народа" - 132 места;
- "Европейская солидарность" - 100 мест;
- "ВО "Батькивщина" - 77 мест.
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Напомним, ранее сообщалось:
- За кандидатуру Владимира Зеленского все еще готова отдать свои голоса четверть украинских избирателей (из числа тех, кто определился с выбором).
- При этом более 42% респондентов считают, что Зеленский полностью управляем другими странами и/или международными организациями, а 43% – что частично.