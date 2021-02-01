Слугу народа обошла ОПЗЖ в рейтинге партий - результаты опроса

Слугу народа обошла ОПЗЖ в рейтинге партий / УНИАН

В случае, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, 7 февраля 2021 года, то пятипроцентный барьер преодолели бы четыре политические силы. Об этом свидетельствуют данные опроса украинцев, который был проведен центром Социальный мониторинг.

Согласно полученным результатам, в рейтинге партий лидирует Оппозиционная платформа - За жизнь (22,6%). Далее с разрывом в 1,9% (20,7%) следует президентская политсила Слуга народа.

У Европейской солидарности (политсилы Петра Порошенко) ‒ 15,6% поддержки респондентов, у ВО Батькивщина ‒ 11,3%.

Меньше 5% набрали бы партии Сила и честь, Радикальная партия Олега Ляшко, Свобода, Украинская стратегия Гройсмана и остальные политсилы.

Кроме того, социологи просчитали модель представительства политических партий в Верховной Раде исходя из таких ответов респондентов:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 141 место в парламенте;

"Слуга народа" - 132 места;

"Европейская солидарность" - 100 мест;

"ВО "Батькивщина" - 77 мест.

Читайте такжеКто проходит в Верховную Раду: опубликован новый рейтинг партий

Напомним, ранее сообщалось: