Украинцы озвучили рейтинг Зеленского и высказались про его зависимость

Центр социального мониторинга провел опрос, чтобы узнать, что украинцы думают про досрочные выборы и кто, по их мнению, управляет Зеленским.
За Владимира Зеленского все еще готова отдать свои голоса четверть украинских избирателей (из тех, кто определились с выбором). При этом более 42% респондентов считают, что Зеленский полностью управляем другими странами и/или международными организациями, а 43% – что частично.
Центр социального мониторинга обнародовал данные своего опроса, что прошел 15-25 января 2020 года, на пресс-конференции в Интерфакс-Украина.
Так, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 24,8% голосов.
Читайте такжеРейтинг Зеленского обвалился до критической отметкиНа втором месте в опросе оказался лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко (18,4% респондентов), лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко – на третьем (15,6% опрошенных), лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко поддержали бы 11,1% опрошенных. Также пятипроцентный барьер проходит лидер партии Сила и честь Игорь Смешко: у него 6,2% голосов.
У всех остальных кандидатов менее 5% поддержки избирателей.
При этом 4,2% респондентов голосовали бы за другого кандидата, 3,3% респондентов – испортили бы бюллетень, а 13,6% – отказались бы голосовать.
Также у людей спросили, нужны ли досрочные выборы в Украине. Большинство (45,8%) высказались "за":
- 20,2% – безусловно, да;
- 25,6% – скорее да.
Не поддерживают проведение досрочных выборов 43,1% украинцев (21,9% – скорее нет; 21,2% – безусловно, нет). Затрудняются с ответом 11,1% опрошенных.
Кроме того, в опросе был вопрос: независим ли в своих решениях и действиях президент Зеленский или на его решения и действия влияют другие страны и/или международные организации. В полную независимость Зеленского, судя по результатам опроса, верят 7,2% респондентов. В свою очередь 43% считают, что в каких-то вопросах независим, в других – зависим. А 42,2% опрошенных ответили, что Зеленский полностью зависим от влияния других стран и организаций. Затрудняются с ответом 7,6% опрошенных.
Рейтинг Зеленского: новости
- Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский теряет популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
- Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.
- Если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Как свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
- Ранее эксперт оценил правдивость рейтингов Зеленского. Зеленский становится похожим на Порошенко, который рисовал себе "перемоги", считает Юрий Романенко.