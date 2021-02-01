Украинцы озвучили рейтинг Зеленского и высказались про его зависимость

Рейтинг Зеленского - что украинцы думают про досрочные выборы / УНИАН

За Владимира Зеленского все еще готова отдать свои голоса четверть украинских избирателей (из тех, кто определились с выбором). При этом более 42% респондентов считают, что Зеленский полностью управляем другими странами и/или международными организациями, а 43% – что частично.

Центр социального мониторинга обнародовал данные своего опроса, что прошел 15-25 января 2020 года, на пресс-конференции в Интерфакс-Украина.

Так, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 24,8% голосов.

Читайте такжеРейтинг Зеленского обвалился до критической отметкиНа втором месте в опросе оказался лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко (18,4% респондентов), лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко – на третьем (15,6% опрошенных), лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко поддержали бы 11,1% опрошенных. Также пятипроцентный барьер проходит лидер партии Сила и честь Игорь Смешко: у него 6,2% голосов.

У всех остальных кандидатов менее 5% поддержки избирателей.

При этом 4,2% респондентов голосовали бы за другого кандидата, 3,3% респондентов – испортили бы бюллетень, а 13,6% – отказались бы голосовать.

Также у людей спросили, нужны ли досрочные выборы в Украине. Большинство (45,8%) высказались "за":

20,2% – безусловно, да;

25,6% – скорее да.

Не поддерживают проведение досрочных выборов 43,1% украинцев (21,9% – скорее нет; 21,2% – безусловно, нет). Затрудняются с ответом 11,1% опрошенных.

Кроме того, в опросе был вопрос: независим ли в своих решениях и действиях президент Зеленский или на его решения и действия влияют другие страны и/или международные организации. В полную независимость Зеленского, судя по результатам опроса, верят 7,2% респондентов. В свою очередь 43% считают, что в каких-то вопросах независим, в других – зависим. А 42,2% опрошенных ответили, что Зеленский полностью зависим от влияния других стран и организаций. Затрудняются с ответом 7,6% опрошенных.

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