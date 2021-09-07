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В Раду проходят четыре партии, политсила Зеленского лидирует - новый опрос

7 сентября 2021, 13:07
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Как показывают результаты социологического опроса, сразу за партией Слуга народа в рейтинге предпочтений украинцев расположилась политсила Петра Порошенко.

Рада
зал заседаний Верховной Рады / УНИАН

Если бы внеочередные выборы в украинский парламент состоялись в сентябре нынешнего года, то больше всего бы голосов украинцев получила президентская политическая сила "Слуга народа" (25,8%). Об том свидетельствуют результаты очередного опроса, который провели сотрудники известного учреждения - социологической группы Рейтинг.

Сентябрьский рейтинг партий (среди избирателей, которые определились) выглядит так:

  • "Европейская солидарность" – 14,1%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,4%;
  • "Батькивщина" – 10,6%;
  • "Сила и честь" – 4,9%;
  • "Наши" – 4,7%;
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%,
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,2%;
  • "Партия Шария" – 3,6%;
  • "УДАР Виталия Кличко" – 3,4%;

Рейтинг других политических сил не превышает 3%.

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Напомним, ранее, согласно результатам предыдущего опроса Центра Разумкова, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия Слуга народа: за нее готовы были отдать свой голос 15% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. Почти такие же показатели электоральных симпатий были у партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

5 марта социологичесая группа Рейтинг также сообщала, что лидирует по электоральным симпатиям украинцев партия Слуга народа. За нее отдали бы свои голоса 19,5% граждан среди тех, кто определился и намерен проголосовать на выборах.

viber
выборы в Раду Слуга народа Группа Рейтинг
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