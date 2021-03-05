Новый соцопрос вывел Слугу народа в лидеры на выборах Рады

Выяснились электоральные симпатии украинцев на выборах в Раду / УНИАН

Если бы выборы в Раду состоялись в начале марта 2021 года, то в парламент уверенно прошли бы четыре партии.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, лидирует по электоральным симпатиям украинцев партия Слуга народа. За нее отдали бы свои голоса 19,5% граждан среди тех, кто определился и намерен проголосовать на выборах.

Партию Европейская солидарность поддерживают 14,7% избирателей; партию Оппозиционная платформа - За жизнь - 14,3%; партию Батькивщина - 12,3%.

Также могли бы преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент Сила и честь (5,3%), Украинская стратегия Гройсмана (5,3%), Радикальная партия - 5,0%.

Как голосовали бы украинцы на выборах в Раду / ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий

Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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Напомним: