Новый соцопрос вывел Слугу народа в лидеры на выборах Рады

В парламент уверенно прошли бы четыре партии, еще три - дотянули бы до преодоления пятипроцентного барьера для прохождения в Раду.
Если бы выборы в Раду состоялись в начале марта 2021 года, то в парламент уверенно прошли бы четыре партии.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, лидирует по электоральным симпатиям украинцев партия Слуга народа. За нее отдали бы свои голоса 19,5% граждан среди тех, кто определился и намерен проголосовать на выборах.
Партию Европейская солидарность поддерживают 14,7% избирателей; партию Оппозиционная платформа - За жизнь - 14,3%; партию Батькивщина - 12,3%.
Также могли бы преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент Сила и честь (5,3%), Украинская стратегия Гройсмана (5,3%), Радикальная партия - 5,0%.
Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий
Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
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Напомним:
- Согласно опросу КМИС, если бы выборы в Раду состоялись в начале февраля 2021 года, то в парламент прошли бы четыре партии. Причем тогда политсила Слуга народа впервые уступила лидерство партии Порошенко.
- В декабре 2020 КМИС сообщал, что украинцы готовы голосовать за Оппозиционную платформу – За жизнь (ОПЗЖ) – 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором); Слугу народа – 20,9%; Европейскую солидарность – 14,1%; Батькивщину – 9,8%.
- Партия Оппозиционная платформа - За жизнь является лидером парламентского рейтинга, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.
- Согласно результатам нового опроса Центра Разумкова, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия Слуга народа: за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. Почти такие же показатели электоральных симпатий у партии Оппозиционная платформа - За жизнь.