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Сообразить на четверых: украинцы определились, каким партиям доверят власть в стране

9 февраля 2021, 13:42
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У партий Слуга народа и Оппозиционная платформа - За жизнь рейтинги почти совпадают.

выборы
Украинцы определились, каким партиям доверят власть в стране / УНИАН

Если бы в Украине в ближайшее время проходили парламентские выборы, то в стенах Верховной Рады оказались бы четыре политические партии.

Согласно результатам нового опроса Центра Разумкова, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия Слуга народа - за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

Почти такие же показатели электоральных симпатий у партии Оппозиционная платформа - За жизнь - соответственно 14% и 22%.

Чуть меньше симпатиков у партии Европейская солидарность – за эту политическую силу готовы отдать свой голос соответственно 12% и 18%.

На четвертом месте оказалась партия Батькивщина - соответственно 7,5% и 10%.

Также стало известно, что партию Сила и честь готовы поддержать соответственно 3% и 5%, партию Голос - соответственно 2% и 3%.

Готовы поддержать Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2% и 2,5% респондентов, ВО Свобода - соответственно 2% и 2,5%, партию Гражданская позиция - соответственно 2% и 2%, партию Украинская стратегия Гройсмана - соответственно 2% и 2%, партию Шария - соответственно 2% и 2%, партию Оппозиционный блок - соответственно 1% и 1%, партию УДАР Виталия Кличко - соответственно 1% и 1%.

Кроме того, досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и проведение досрочных выборов в Верховную Раду поддерживают 52% опрошенных (не поддерживают 31%).

Социологическая служба Центра Разумкова проводила исследование с 29 января по 3 февраля 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опросы украинцев – о чем сообщалось ранее:

  • Партия Оппозиционная платформа - За жизнь является лидером парламентского рейтинга, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.
  • В КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.

Центр Разумкова социологический опрос
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