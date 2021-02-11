"Слуг народа" свалили с пьедестала: партия Зеленского уступила лидерство в рейтинге

Слуга народа впервые уступила лидерство партии Порошенко - рейтинг / коллаж УНИАН

Если бы выборы в Раду состоялись в начале февраля 2021 года, то в парламент прошли бы четыре партии. При этом три из них обладают поддержкой, которая отличается в пределах статистической погрешности. Эта тройка и является лидерами в рейтинге партий.

Как свидетельствуют данные свежего опроса КМИС, на первое место в рейтинге электоральных симпатий вышла партия Европейская солидарность Петра Порошенко – 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте идет партия Оппозиционная платформа – За жизнь с уровнем поддержки 11,4% и 16,8% соответственно.

Партия Слуга народа оказалась на третьей позиции – 10,5% и 15,5%.

Четвертой партией, что прошла бы в парламент, является Батькивщина: ее поддерживают 8,9% среди всех респондентов и 13,2% среди тех, кто определился.

Пятипроцентный барьер, по данным КМИС, не проходят:

Сила и честь – 4,3% и 6,3% соответственно;

Радикальная партия – 3,5% и 5,2%;

Партия Шария – 2,6% и 3,9%;

Голос – 2,5% и 3,7%;

Украинская стратегия Гройсмана – 2,1% и 3,2%.

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