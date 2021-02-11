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"Слуг народа" свалили с пьедестала: партия Зеленского уступила лидерство в рейтинге

11 февраля 2021, 14:26
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Теоретически в парламент прошли бы четыре партии. При этом три из них обладают поддержкой, которая отличается в пределах статистической погрешности.

Слуга народа впервые уступила лидерство партии Порошенко - рейтинг
Слуга народа впервые уступила лидерство партии Порошенко - рейтинг / коллаж УНИАН

Если бы выборы в Раду состоялись в начале февраля 2021 года, то в парламент прошли бы четыре партии. При этом три из них обладают поддержкой, которая отличается в пределах статистической погрешности. Эта тройка и является лидерами в рейтинге партий.

Как свидетельствуют данные свежего опроса КМИС, на первое место в рейтинге электоральных симпатий вышла партия Европейская солидарность Петра Порошенко – 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте идет партия Оппозиционная платформа – За жизнь с уровнем поддержки 11,4% и 16,8% соответственно.

Партия Слуга народа оказалась на третьей позиции – 10,5% и 15,5%.

Четвертой партией, что прошла бы в парламент, является Батькивщина: ее поддерживают 8,9% среди всех респондентов и 13,2% среди тех, кто определился.

Пятипроцентный барьер, по данным КМИС, не проходят:

  • Сила и честь – 4,3% и 6,3% соответственно;
  • Радикальная партия – 3,5% и 5,2%;
  • Партия Шария – 2,6% и 3,9%;
  • Голос – 2,5% и 3,7%;
  • Украинская стратегия Гройсмана – 2,1% и 3,2%.

Опросы украинцев – о чем сообщалось ранее:

  • В декабре 2020 КМИС сообщал, что украинцы готовы голосовать за Оппозиционную платформу – За жизнь (ОПЗЖ) – 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором); Слугу народа – 20,9%; Европейскую солидарность – 14,1%; Батькивщину – 9,8%.
  • Партия Оппозиционная платформа - За жизнь является лидером парламентского рейтинга, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.
  • Согласно результатам нового опроса Центра Разумкова, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия Слуга народа: за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. Почти такие же показатели электоральных симпатий у партии Оппозиционная платформа - За жизнь – соответственно 14% и 22%.

Батькивщина Радикальная партия КМИС рейтинги Слуга народа Оппозиционная платформа - За жизнь Европейская солидарность Сила и честь партия Голос Украинская стратегия Гройсмана ОПЗЖ Партия Шария
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