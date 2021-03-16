Свежий рейтинг партий: кому украинцы готовы доверить власть

По данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Раду состоялись в начале марта 2021 года, то в Раду прошли бы пять партий.
За последний месяц в Украине вырос не только рейтинг президента Владимира Зеленского, но и его партии Слуга народа.
По данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Раду состоялись в начале марта 2021 года, то Слуга народа получила бы 26,5% голосов (из тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). Этот показатель вырос более чем на четыре процентных пункта, так как в начале февраля за эту партию планировали голосовать 22,2% респондентов.
Также пятипроцентный барьер преодолевают:
- Европейская солидарность – 20,1% (против 18,1%в начале февраля);
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 17,9% (было 21,9%);
- Батькивщина – 9,4% (было 10,3% в начале февраля).
- Сила и честь – 5,2% респондентов.
Остальные партии, по данным Центра Разумкова, в Раду бы не прошли.
Рейтинг партий: новости
- Согласно результатам предыдущего опроса Центра Разумкова, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия Слуга народа: за нее готовы были отдать свой голос 15% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. Почти такие же показатели электоральных симпатий были у партии Оппозиционная платформа - За жизнь.
- 5 марта Социологичесая группа Рейтинг сообщала, что лидирует по электоральным симпатиям украинцев партия Слуга народа. За нее отдали бы свои голоса 19,5% граждан среди тех, кто определился и намерен проголосовать на выборах.
- Согласно опросу КМИС, если бы выборы в Раду состоялись в начале февраля 2021 года, то в парламент прошли бы четыре партии. Причем тогда политсила Слуга народа впервые уступила лидерство партии Порошенко.
- В декабре 2020 КМИС сообщал, что украинцы готовы голосовать за Оппозиционную платформу – За жизнь (ОПЗЖ) – 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором); Слугу народа – 20,9%; Европейскую солидарность – 14,1%; Батькивщину – 9,8%.
Автор: Диана Беловодская