Свежий рейтинг партий: кому украинцы готовы доверить власть

Свежий рейтинг партий: на каком месте Слуга народа, ЕС и Батькивщина / Фото Facebook ВР

За последний месяц в Украине вырос не только рейтинг президента Владимира Зеленского, но и его партии Слуга народа.

По данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Раду состоялись в начале марта 2021 года, то Слуга народа получила бы 26,5% голосов (из тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). Этот показатель вырос более чем на четыре процентных пункта, так как в начале февраля за эту партию планировали голосовать 22,2% респондентов.

Также пятипроцентный барьер преодолевают:

Европейская солидарность – 20,1% (против 18,1%в начале февраля);

Оппозиционная платформа – За жизнь – 17,9% (было 21,9%);

Батькивщина – 9,4% (было 10,3% в начале февраля).

Сила и честь – 5,2% респондентов.

Остальные партии, по данным Центра Разумкова, в Раду бы не прошли.

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