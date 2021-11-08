Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга народа"

Александр Корниенко занимает должность вице-спикера Верховной Рады / korniyenko.in.ua

Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии "Слуга Народа". Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

"Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера. В ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства", - написала спикер фракции в Telegram.

Также Корниенко перечислил свои задания на посту вице-спикера:

реформа парламента;

законодательное обеспечение амбициозных планов, в том числе, трансформации страны;

построение более качественных отношений с исполнительной властью и местным самоуправлением - качественная, результативная и эффективная работа парламента и движение к его открытости.

Читайте такжеЧайный "ерш": вице-спикер Корниенко объяснился из-за странного поведения в РадеПредседателем политической партии "Слуга Народа" Корниенко был с 10 ноября 2019 года.

Напомним, 19 октября депутаты Верховной Рады Украины избрали новым первым вице-спикером руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко. "За" проголосовали 256 депутатов. Кроме него на эту должность была выдвинута София Федина из "Европейской солидарности".

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