Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга народа"

Председателем политической партии Корниенко был с 10 ноября 2019 года.
Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии "Слуга Народа". Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.
"Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера. В ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства", - написала спикер фракции в Telegram.
Также Корниенко перечислил свои задания на посту вице-спикера:
- реформа парламента;
- законодательное обеспечение амбициозных планов, в том числе, трансформации страны;
- построение более качественных отношений с исполнительной властью и местным самоуправлением - качественная, результативная и эффективная работа парламента и движение к его открытости.
Читайте такжеЧайный "ерш": вице-спикер Корниенко объяснился из-за странного поведения в РадеПредседателем политической партии "Слуга Народа" Корниенко был с 10 ноября 2019 года.
Напомним, 19 октября депутаты Верховной Рады Украины избрали новым первым вице-спикером руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко. "За" проголосовали 256 депутатов. Кроме него на эту должность была выдвинута София Федина из "Европейской солидарности".
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