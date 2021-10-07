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"Слуги народа" озвучили главные причины отставки Разумкова

7 октября 2021, 19:41
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Дмитрий Разумков отступил от общих принципов и решил, что собственные политические и просто жизненные амбиции выше командных целей, заявили "слуги".

Дмитрий Разумков
Причины отставки Разумкова / УНИАН

В Слуге народа озвучили причины для отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова, об этом шла речь в заявлении председателя партии Слуга народа Александра Корниенко с трибуны парламента, пишет РБК-Украина.

Среди причин отставки спикера:

  • превращение парламента в тормоз для реформ и для курса президента,
  • собственные амбиции,
  • уход от командных обещаний,
  • непонятная поддержка со стороны пророссийских СМИ,
  • нарушение регламента
  • выборочное попадание законопроектов в повестку дня.

Сегодня парламент 284 голосами таки поддержал его отставку, которую инициировала фракция политической партии "Слуга народа" и депутатские группы "Доверие" и "Партия "За будущее".

"Дмитрий Разумков отступил от общих принципов и решил, что собственные политические и просто жизненные амбиции - выше командных целей и договоренностей. В то же время парламент реформ начал понемногу превращаться в парламент времен Владимира Литвина, где лицемерие, двуличие, использование двойных, а то и тройных стандартов - стало обыденностью. Именно поэтому Дмитрий Разумков больше не может быть членом команды и представлять нашу партию на такой высокой должности", - сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко с трибуны парламента.

В партии говорят, что когда-то первый номер в списке превратил парламент в место, где лицемерие, двуличие, использование двойных, а то и тройных стандартов - стало обыденностью. И пока у депутатов, как и у избирателей есть множество вопросов к его работе.

"Как так случилось, что в Раде начал работать принцип "друзьям и себе - все, а врагам - регламент"? Почему 15 месяцев не назначался руководитель аппарата ВРУ? Почему, если мы такие фанаты Регламента, почти ежедневно нарушалась норма о том, что выступать на заседаниях надо по теме вопроса? Почему год для журналистов не открывались кулуары "из ковида", но вдруг открылись за день до обсуждения вопроса вашего снятия с должности Почему в конце концов парламент превратился в тормоз для реформ и для курса президента?" - возмутился Александр Корниенко, выступая с трибуны парламента.

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Также у Слуги народа вопросы и к массовой поддержке Дмитрия Разумкова со стороны пророссийских СМИ и одновременно якобы проевропейской оппозиции. Мол, если экс-спикер хочет стать отдельным национальным политиком, то надо понять, кто он и за что он выступает.

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"Есть ли врагом Украины Виктор Медведчук? Есть ли враждебными Украине пророссийские телеканалы 112, ZIK, NewsOne, сайт "Cтрана.ua"? Есть ли российским пропагандистом Анатолий Шарий, ваш преданный фанат на Фейсбуке? Вредят ли Украине контрабандисты, газовые олигархи, уголовные недрапользователи, вроде господина Фукса? Почему вы не поддерживали санкции против всех вышеуказанных лиц и организаций? Какую страну строите вы? Мы точно за Украину и победу над врагом - внешним, в виде РФ, и внутренним, в виде пятой колонны, коррупции, олигархов, бедности", - подытожил Александр Корниенко.

Отставка Разумкова

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

30 сентября глава фракции СН Давид Арахамия официально запросил подписные листы для отзыва Разумкова с поста спикера. В тот же день тот заявил, что не может подписать закон об олигархах – якобы из-за позиции профильного комитета.

Несколькими днями позже в Трускавце депутаты президентской партии собрали необходимые 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера. И тогда же президент страны Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды Слуги народа.

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Слуга народа Дмитрий Разумков новости Украины Александр Корниенко
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